Beker: Napiću Džeku, popiće puno piva i šljivovica i onda ću završiti njegov ostanak u Šalkeu

ATV
03.05.2026 09:51

Бекер: Напићу Џеку, попиће пуно пива и шљивовица и онда ћу завршити његов останак у Шалкеу
Foto: Tanjug / AP / Armin Durgut

Fudbaler Šalkea Timo Beker nakon povratka "Rudara" u Bundesligu govorio je o tome kako planira ubijediti Edina Džeku da ostane u Gelzenkirhenu.

Džeko je tokom zime stigao iz Fiorentine i brzo se pokazao kao jedan od najvažnijih igrača u ekipi, dajući veliki doprinos povratku Šalkea u elitni rang.

U devet nastupa postigao je šest golova i dodao tri asistencije, čime je imao značajnu ulogu u uspjehu svog tima. U klubu postoji jasna želja da Džeko ostane i naredne sezone, što je potvrdio i Beker.

- Za to pitanje sam ja danas najbolja osoba jer ću ga danas stvarno dobro napiti. On će stvarno popiti puno piva i možda i nekoliko šljivovica i onda ću "završiti" njegov ostanak u klubu - rekao je Beker, a prenosi Avaz.

