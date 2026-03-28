Đoković uputio poruku Džeki i BiH

28.03.2026

13:50

Новак Ђоковић
Foto: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković oglasio se na društvenim mrežama nakon pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv selekcije Velsa u polufinalu baraža kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo.

Zmajevi su slavili nakon velike drame u kojoj je Edin Džeko, kapiten i napadač reprezentacije Bosne i Hercegovine imao ključnu ulogu.

Милан Станковић

Scena

Otac Milana Stankovića ubio čovjeka

Naime, Džeko je pogodio u 86. minutu za 1:1, nakon čega su uslijedili produžeci, a zatim i penali u kojima se bolje snašla reprezentacija BiH slavivši rezultatom 4:2

"Bravo, Edine, bravo BiH", napisao je Đoković na svojoj Instagram priči, uz emotikon dijamanta, što je i nadimak kapitena Zmajeva.

Снијег у Теслићу

Gradovi i opštine

U Srpsku stiže dva metra snijega: Razočaravajuća najava meteorologa

Sam Đoković je prije dva dana viđen u Beogradu, dok će BiH u utorak, 31. marta, igrati odlučujuću utakmicu za plasman na svoj drugi Mundijal u istoriji.

Protivnik će biti selekcija Italije.

Više iz rubrike

Новак Ђоковић запјевао на улици

Tenis

Novak Đoković napravio pravi haos nasred ulice

20 h

0
Тениска лоптица

Tenis

Banjaluka ponovo domaćin svjetskim teniskim zvijezdama

1 d

0
Ђоковић отказао Монте Карло

Tenis

Đoković otkazao Monte Karlo

1 d

0
тенис

Tenis

Marija Sakari stiže u Banjaluku na "Bili Džin King kup"

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

29

Zaharova: Zapadna Evropa će biti žrtva ako Zelenski dobije atomsko oružje

16

20

Vens: SAD će uskoro izaći iz rata sa Iranom

16

17

Terapeuti savjetuju da je ovo najlakši način da se preboli raskid

16

07

Dačić: Molitva je pomogla da se vratim među žive

16

04

Ponedjeljak poslije pomjeranja sata je najteži: Evo kako da ublažite simptome

