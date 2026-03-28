Đoković uputio poruku Džeki i BiH

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković oglasio se na društvenim mrežama nakon pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv selekcije Velsa u polufinalu baraža kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo.

Zmajevi su slavili nakon velike drame u kojoj je Edin Džeko, kapiten i napadač reprezentacije Bosne i Hercegovine imao ključnu ulogu.

Naime, Džeko je pogodio u 86. minutu za 1:1, nakon čega su uslijedili produžeci, a zatim i penali u kojima se bolje snašla reprezentacija BiH slavivši rezultatom 4:2

"Bravo, Edine, bravo BiH", napisao je Đoković na svojoj Instagram priči, uz emotikon dijamanta, što je i nadimak kapitena Zmajeva.

Sam Đoković je prije dva dana viđen u Beogradu, dok će BiH u utorak, 31. marta, igrati odlučujuću utakmicu za plasman na svoj drugi Mundijal u istoriji.

Protivnik će biti selekcija Italije.