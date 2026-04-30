Promijenjen termin utakmice BiH i Sjeverne Makedonije

Fudbalski savez BiH promijenio je satnicu prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije, koja se 29. maja igra na stadionu "Asim Ferhatović Hase".
Utakmica je trebala početi u 18 sati, ali je FS BiH objavio da je termin početka pomjeren na 20:30 sati.
"Fudbalski savez Bosne i Hercegovine obavještava javnost da je, nakon dogovora između predstavnika FS BiH i Fudbalske federacije Sjeverne Makedonije, uz saglasnost oba saveza, došlo do promjene satnice odigravanja prijateljske utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije", saopšteno je iz krovne kuće bh. fudbala.
Podsjećamo, duel s Makedoncima biće jedna od provjera za Zmajeve u sklopu priprema za nastup na Svjetskom prvenstvu u Americi, Kanadi i Meksiku.
Mundijal počinje 11. juna i traje do 19. jula, a BiH će se takmičiti u grupi sa Švajcarskom, Kanadom i Katarom.
