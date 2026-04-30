Vico Zeljković na kongresu FIFA-e u Vankuveru

Autor:

ATV
30.04.2026 21:32

Вицо Зељковић на Конгресу ФИФА у Ванкуверу
Foto: Ustupljena fotografija

Vico Zeljković, predsjednik N/FS BiH, prisustvuje 76. kongresu FIFA-e koji se održava u Vankuveru, jednom od gradova domaćina predstojećeg Svjetskog prvenstva.

Zeljkoviću u Vankuveru društvo prave i saradnici iz N/FS BiH Marko Miličić, savjetnik i Adnan Džemidžić, generalni sekretar.

Na kongresu FIFA-e na tapetu ću biti brojne teme, a na dnevnim redu su i finansijski izvještaji za prethodnu godinu, ali i planovi za narednu godinu.

Vico Zeljković

FIFA

N/FS BiH

Više iz rubrike

Ђани Инфантино

Fudbal

Infantino otkrio hoće li Iran igrati na Mundijalu

2 h

0
ФК Борац

Fudbal

FK Borac objavio kompletan finansijski izvještaj

2 h

0
Ашраф Хакими из ПСЖ-а лежи на земљи након повреде током прве утакмице полуфинала Лиге шампиона између Пари Сен Жермена и Бајерн Минхена у Паризу, у уторак, 28. априла 2026. године.

Fudbal

PSŽ ostao bez ključnog čovjeka za Bajern

14 h

0
Дијего Симеоне и Микел Артета на мечу Атлетико Мадрид - Арсенал

Fudbal

Žestok udarac na najplaćenijeg trenera svijeta: "Užasno, zbog ovoga ih niko ne voli"

15 h

0

  • Najnovije

23

24

Dodik: Nagradu primam kao priznanje da Srpsku ne damo ni za šta

23

18

Korak bliže razumijevanju zvijezda: U Rusiji simulirana njihova atmosfera

23

18

Nesvakidašnji podvig bicikliste iz BiH u Dubaiju

23

01

Dejan radio u javnoj kući u BiH, pa u Švajcarskoj našao još šokantniji posao

23

01

Vargas: Prvi put nagrada za demokratiju jednom svjetskom lideru – priznanje Dodiku za vjeru, napor i žrtvu

