Potvrđeno iz Brisela: Evo ko prvi sa Balkana ulazi u EU

EU će u narednim godinama u svoje članstvo primiti prvo Crnu Goru, a zatim Albaniju, izjavila je komesar EU za proširenje Marta Kos.

"Sada je veoma realna mogućnost da će EU rasti u narednim godinama. U mnogim dijelovima zapadnog Balkana i dalje postoji skepticizam da je članstvo u EU zaista moguće. Nadam se da će pozitivan primjer Crne Gore i Albanije, koja je sljedeća u redu, inspirisati ostatak zapadnog Balkana da slijedi isti put", rekla je ona, prenosi "Srna".

Dobijanje statusa kandidata je početak prilično dugog puta ka članstvu u Uniji.

Turska je kandidat od 1999. godine, Sjeverna Makedonija od 2005. godine, Crna Gora od 2010. godine, a Srbija od 2012. godine.

Posljednja zemlja koja se pridružila EU bila je Hrvatska, koja je postala članica 2013. godine, nakon procesa dugog deset godina.