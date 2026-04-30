Logo
Large banner

Potvrđeno iz Brisela: Evo ko prvi sa Balkana ulazi u EU

Autor:

ATV
30.04.2026 22:30

Komentari:

0
Заставе Европске уније испред зграде Европског парламента у Бриселу.
Foto: ATV

EU će u narednim godinama u svoje članstvo primiti prvo Crnu Goru, a zatim Albaniju, izjavila je komesar EU za proširenje Marta Kos.

"Sada je veoma realna mogućnost da će EU rasti u narednim godinama. U mnogim dijelovima zapadnog Balkana i dalje postoji skepticizam da je članstvo u EU zaista moguće. Nadam se da će pozitivan primjer Crne Gore i Albanije, koja je sljedeća u redu, inspirisati ostatak zapadnog Balkana da slijedi isti put", rekla je ona, prenosi "Srna".

Dobijanje statusa kandidata je početak prilično dugog puta ka članstvu u Uniji.

Turska je kandidat od 1999. godine, Sjeverna Makedonija od 2005. godine, Crna Gora od 2010. godine, a Srbija od 2012. godine.

Posljednja zemlja koja se pridružila EU bila je Hrvatska, koja je postala članica 2013. godine, nakon procesa dugog deset godina.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner