Javno bih im djecu odrao: Nove stravične poruke Zvicerovog atentatora

Stefan Đukić Mandić, jedan od osumnjičenih za šest ubistava imao je jeziv plan da likvidira djecu "kavčana" ukoliko mu krenu na porodicu. Bar se tako zaključuje iz Skaj poruka.

Podsjećamo, Đukić Mandić je jedan od osumnjičenih u istrazi koja je prije nekoliko dana pokrenuta protiv pripadnika takozvanog škaljarskog klana zbog najmanje šest ubistava u Crnoj Gori i Španiji.

Srbija Starcu čekićem smrskao glavu, rebra i šaku: Otkriven motiv jezivog zločina

Nove poruke su navodno izvučene iz presretnute Skaj komunikacije koja je citirana u dokumentima crnogorskog tužilaštva.

"Je..e mi se za kavače što će me juriti i ja ću njih ako izađem. Javno bi im svu djecu odrao. Opasao se kalašem i okvirom i rokaj!", piše u jednoj od presretnutih poruka, za koju tužilaštvo tvrdi da je poslao Stefan Đukić Mandić 28. januara 2021.

Inače, ovaj ubica iz škaljarskog klana od 2020. nalazi se u pritvoru u Kijevu, zbog sumnje da je u maju te godine u Ukrajini pokušao da ubije vođu kavačkog klana Radoja Zvicera.

Društvo Uskoro nova pogodnost za građane Srpske, oglasio se Fond

Kako se sumnja, on je Zvicera sačekao u luksuznom kompleksu u kom je boravio sa porodicom i teško ga ranio. Napad na Zvicera snimile su sigurnosne kamere, a na snimku se vidi kako je supruga vođe kavačkog klana Tamara Zvicer potegla pištolj, pojurila napadače i muža spasila sigurne smrti.

U porukama koje Đukić Mandić šalje iz zatvora u Kijevu, on priznaje sagovorniku da je za samo sedam mjeseci izvršio šest ubistava.

"A brate u 6 komada me ima za 7 mjeseci, priča priče ludak brate, to se snimi teren postavi se i čim se pojavi diže se no ti njegovi su za ništa. Ja sam srcem išao ovo sad od omladine neće niko da mrdne svi oće na poruke, a kad treba da se krene nigdje niko", navodno je pisao Stefan Đukić Mandić.

U novoj istrazi koju je pokrenulo crnogorsko tužilaštvo, on se sumnjiči za likvidacije Ilije Krstića iz Leskovca u junu 2019. kao i likvidacije Željka Bulatovića i Marka Sjekloće istog mjeseca.

Scena Aco Pejović progovorio o kćerkama i otkrio kakve zetove priželjkuje

Ista kriminalna grupa sumnjiči se i za ubistva Siniše Vlahovića i Dalibora Pavlovića na Majorci u Španiji. Iz stana ovih kavčana je, prema navodima tužilaštva ukradeno više od 400 kilograma kokaina. U Skaj komunikaciji sa osumnjičenim Stefanom Micićem, Đukić Mandić se žali da ga mediji i policija povezuju sa tim ubistvima a da on nema nikakve veze.

Đukić Mandić: Znam ja da iz priča Kikija da me tovare. Razmišljam ona dva što su lupala na vrata od žene da nisu nisu dušmani da ne krenu na porodicu, šta misliš? Da misle da sam ja to napravio i da krenu na porodicu? Tu je zalivađen ja mislim jedan baš blizak njima, bitan momak odran ja mislim. Je.e se meni, nego da znam za porodicu.

Mićić: Ma ako nije neki bitan neće na dijete da kreću. Brate, ja mislim da tebe niko nije do sad pominjao u vezi Španije, bar da sam ja čuo. Tako da mi to liči samo na klasično trpanje. Nebitna su ta dva.

Zvicerov atentator, međutim, prema kominikaciji, tražio je još informacija od Mićića, za kog tužilaštvo sumnja da je jedan od izvršilaca likvidacije na Majorci.

Đukić Mandić: Kavači mene krive kao da sam ja oteo. Ženi mi na vrata bili prije par dana.

Mićić: Ko ti bio ženi, gdje?

Đukić Mandić: Slušali šta žena priča. Ona na špijunku gledala odmah mi pisala. Meni je bitno bilo jesu li im bitna ta dva da mi ne udare na dijete, da mičem dijete. A je.e mi se za kavače što će me juriti, i ja ću njih ako izađem.

Mićić: Ali nisu im bitna ta dva da bi na dijete krenuli. A na dijete i žene ne vjerujem da će ikom iko, jer svi imaju žene i djecu.

Đukić Mandić: Pa to, javno bi im svu djecu odrao. Opasao se kalašem i okvirom i rokaj!

U Višem sudu u Podgorici, inače, protiv Stefana Đukića Mandića vodi se postupak i zbog sumnje da je ubio Baranina Jovana Klisića i ranjavanje Velizara Gardaševića u novembru 2019. Optužnidom su obuhvaćeni i njegova supruga Danijela Mandić, njegova supruga, majka i polubrat Vuk Lakićević, koji je prije nekoliko dana po potjernici Crne Gore uhapšen u Hrvatskoj.

Danijela Mandić je inače nekoliko godina bila u bjekstvu, a predala se 2024. Na jednom od suđenja navela da je neko vrijeme bila u bjekstvu, ali ne zbog sudskog postupka već zbog "kavčana" i policajaca koji su radili za njih.

(Kurir)