Logo
Large banner

Nije sve zatvoreno: Ovo je radno vrijeme za 1. i 2. maj u Banjaluci

Autor:

ATV
30.04.2026 22:16

Komentari:

0
Зграда градске управе у Бањалуци.
Foto: ATV/Branko Jović

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, 1. i 2. maj (petak i subota) su neradni dani povodom obilježavanja Međunarodnog praznika rada.

Takođe, 9. maj (subota) je neradni dan povodom obilježavanja republičkog praznika – Dana pobjede nad fašizmom.

S obzirom na to da u dane republičkih praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti, Gradska uprava Banjaluka neće raditi 1, 2. i 9. maja.

Излет

Savjeti

Ovo ne smijete zaboraviti ako idete u prirodu za 1. maj

Iz Odjeljenja za opštu upravu obavještavaju da će u petak, 1. maja, za eventualne hitne slučajeve smrti lica čija je tijela potrebno hitno prevesti van teritorije BiH biti organizovano telefonsko dežurstvo matičara.

U tim slučajevima, građani u terminu od osam do 13 časova mogu pozvati broj telefona: 051/244-444, gdje će dobiti dalje instrukcije.

Radno vrijeme tokom prvomajskih praznika

U skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada rade – 1. i 9. maja:

  • u vremenu od 00.00 do 24 časa pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i prodaja istih; trgovinski objekti tipa dragstor i trgovinski objekti u autobuskim i željezničkim stanicama i na benzinskim pumpnim stanicama, te
  • u vremenu od osam do 21 čas – trgovine na malo pogrebnom opremom.

Navedeni subjekti mogu da rade i 2. maja, a uz njih drugog dana republičkog praznika na području grada Banjaluke u periodu od osam do 16 časova mogu da rade i pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost, te trgovački centri u vremenu od osam do 22 časa.

Poslodavci su radnicima koji budu radili u dane predstojećih praznika dužni da omoguće ostvarivanje prava u skladu sa zakonskim propisima o radu.

хороскоп

Zanimljivosti

Pripadnici ovih horoskopskih znakova stalno očekuju najgore

Ugostiteljski objekti radiće u skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Banjaluka.

Na Međunarodni praznik rada, u petak, 1. maja, mimo Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima, koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada, u vremenu od sedam do 12 časova imaju mogućnost da rade i prodajni objekti samostalnih preduzetnika koji se bave trgovinom na malo mesom.

ГП Рача

Društvo

Dva prelaza se spojila: Neviđeni kolaps na granici u Srpskoj

Ovo je u skladu sa zaključkom donesenim na zahtjev Komore samostalnih preduzetnika Republike Srpske – podnesen u ime Komore samostalnih preduzetnika regije Banjaluka kojim se daje mogućnost rada na dan republičkog praznika – 1. maja 2026. godine.

Javni gradski i prigradski prevoz

Autobusi javnog gradskog i prigradskog prevoza na području grada Banjaluka, za vrijeme trajanja prvomajskih praznika i obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom, odnosno 1, 2. i 9. maja saobraćaće po prazničnom redu vožnje, odnosno po redu vožnje kao nedjeljom.

Dežurna apoteka

Za vrijeme prvomajskih praznika dežurna je apoteka “Prvi maj”.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Prvi maj

1. maj

Prvi maj radno vrijeme

1. maj radno vrijeme

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Бањалука фирми плаћа скоро 70.000 КМ да ''навија'' сатове

Banja Luka

Banjaluka firmi plaća skoro 70.000 KM da ''navija'' satove

2 h

0
Аеродром Бања Лука

Banja Luka

Zbog nemara Gradske uprave banjalučki aerodrom prinuđen iznajmiti vozilo

3 h

0
Стубови за струју.

Banja Luka

Banjaluka ostaje u mraku: Više ulica danas bez struje

15 h

0
Еко Топлана

Banja Luka

Banjaluka: Predstojeća grejna sezona pod upitnikom

1 d

0

  • Najnovije

23

24

Dodik: Nagradu primam kao priznanje da Srpsku ne damo ni za šta

23

18

Korak bliže razumijevanju zvijezda: U Rusiji simulirana njihova atmosfera

23

18

Nesvakidašnji podvig bicikliste iz BiH u Dubaiju

23

01

Dejan radio u javnoj kući u BiH, pa u Švajcarskoj našao još šokantniji posao

23

01

Vargas: Prvi put nagrada za demokratiju jednom svjetskom lideru – priznanje Dodiku za vjeru, napor i žrtvu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner