Nije sve zatvoreno: Ovo je radno vrijeme za 1. i 2. maj u Banjaluci

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, 1. i 2. maj (petak i subota) su neradni dani povodom obilježavanja Međunarodnog praznika rada.

Takođe, 9. maj (subota) je neradni dan povodom obilježavanja republičkog praznika – Dana pobjede nad fašizmom.

S obzirom na to da u dane republičkih praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti, Gradska uprava Banjaluka neće raditi 1, 2. i 9. maja.

Iz Odjeljenja za opštu upravu obavještavaju da će u petak, 1. maja, za eventualne hitne slučajeve smrti lica čija je tijela potrebno hitno prevesti van teritorije BiH biti organizovano telefonsko dežurstvo matičara.

U tim slučajevima, građani u terminu od osam do 13 časova mogu pozvati broj telefona: 051/244-444, gdje će dobiti dalje instrukcije.

Radno vrijeme tokom prvomajskih praznika

U skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada rade – 1. i 9. maja:

u vremenu od 00.00 do 24 časa pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i prodaja istih; trgovinski objekti tipa dragstor i trgovinski objekti u autobuskim i željezničkim stanicama i na benzinskim pumpnim stanicama, te

u vremenu od osam do 21 čas – trgovine na malo pogrebnom opremom.

Navedeni subjekti mogu da rade i 2. maja, a uz njih drugog dana republičkog praznika na području grada Banjaluke u periodu od osam do 16 časova mogu da rade i pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost, te trgovački centri u vremenu od osam do 22 časa.

Poslodavci su radnicima koji budu radili u dane predstojećih praznika dužni da omoguće ostvarivanje prava u skladu sa zakonskim propisima o radu.

Ugostiteljski objekti radiće u skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Banjaluka.

Na Međunarodni praznik rada, u petak, 1. maja, mimo Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima, koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada, u vremenu od sedam do 12 časova imaju mogućnost da rade i prodajni objekti samostalnih preduzetnika koji se bave trgovinom na malo mesom.

Ovo je u skladu sa zaključkom donesenim na zahtjev Komore samostalnih preduzetnika Republike Srpske – podnesen u ime Komore samostalnih preduzetnika regije Banjaluka kojim se daje mogućnost rada na dan republičkog praznika – 1. maja 2026. godine.

Javni gradski i prigradski prevoz

Autobusi javnog gradskog i prigradskog prevoza na području grada Banjaluka, za vrijeme trajanja prvomajskih praznika i obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom, odnosno 1, 2. i 9. maja saobraćaće po prazničnom redu vožnje, odnosno po redu vožnje kao nedjeljom.

Dežurna apoteka

Za vrijeme prvomajskih praznika dežurna je apoteka “Prvi maj”.