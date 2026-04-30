Zbog nemara Gradske uprave banjalučki aerodrom prinuđen iznajmiti vozilo

Konačno je stiglo vatrogasno vozilo koje ispunjava sve potrebne uslove. Ali ne iz Banjaluke, nego iz Sarajeva. Aerodrom je bio prinuđen da iznajmi vozilo jer im je Grad Banjaluka poslao vozilo bez licence. U slučaju kada aerodrom servisira jedno od svoja dva vozila Grad je dužan da ustupi svoje. To određuje ugovor koji seže 20 godina unazad. Vozilo su poslali ali bolje da nisu.

„Vozilo koje nam je ustupila Gradska uprava ne ispunjava uslove i nije licencirano za rad na aerodromu. Obratili smo se kolegama sa susjednih aerodroma dobili smo razumijevanje i pomoć kako aerodroma Sarajevo koji u saradnji sa kantonom Sarajevo koji su nam obezbijedili vatrogasno vozilo prilagođeno aerodromskim operacijama koje nam je stiglo u toku jučerašnjeg dana“, rekao je Gorana Kočić, rukovodilac centra za stručnu obuku osoblja.

Najbliži saradnici gradonačelnika Banjaluke pohvalili su se kako su aerodromu ustupili vozilo - posebno su naglasili da to vozilo vrijedi preko pola miliona maraka. Zaboravili su da kažu da to nije odgovarajuće vozilo za aerodrom. Poletjeli su da kažu da vozilo koje aerodrom posjeduje nije ispravno.

„Grad Banjaluka je bio prinuđen da ustupi vatrogasno vozilo vrijedno više od pola miliona, kako bi se mogao nesmetano voditi proces vatrogasne zaštite jer vatrogasno vozilo koje je u vlasništvu aerodroma je u kvaru“, rekao je Bojan Kresojević, poslanik PDP-a u NSRS.

Da to baš i nije tako uvjerila se i naša ekipa. Dan nakon izjave uputili smo se na aerodrom i - zatekli drugu priču.

Juče je za Alternativnu televiziju Bojan Kresojević izjavio da banjalučki aerodrom nema funkcionalno vozilo već da je ono pokvareno danas su se mogla vidjeti dva vozila koja rade.

Ove navode potvrdili su i sa aerodroma - oba kamiona koja imaju su ispravna. Jedan čeka servis, koji je, kako saznajemo, zatražila Vatrogasna služba Grada, nakon čega je aerodrom od grada tražio zamjensko vozilo, a Grad poslao nelicencirano.

"Aerodrom Banjaluka posjeduje dva sopstvena vozila koja su licencirana i spremna za dejstvovanje i rad na aerodromu, ostale lokalne zajednice ne mogu nama da posuđuju vozila pošto da vozila nemaju te iste licence i nisu prošla određene provjere", rekao je Luka Kosić, rukovodilac akcije gašenja požara na Aerodromu Banjaluka.

Praksa ustupanja vozila po zahtjevu datira još od 90-ih a ne od ove godine i nije zamjena za odobrenih a nikada isplaćenih 200 000 KM iz budžeta Grada banjalučkom aerodromu, ističu iz Aerodroma. Na pitanja o tome gdje je preusmjereno 200.000 km od nadležnih nismo dobili odgovor.