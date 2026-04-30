Banjaluka firmi plaća skoro 70.000 KM da ''navija'' satove

ATV
30.04.2026 20:44

Grad Banjaluka donio je odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za održavanje javnih satova na području grada, a posao je dodijeljen firmi “VIP ELEKTRO“ u vlasništvu Igora Vučkovića na period od tri godine.

Prema odluci gradonačelnika Banjaluke, Draška Stanivukovića, od 29. aprila ove godine, ponuda ” VIP ELEKTRO” ocijenjena je kao najpovoljnija jer je imala najnižu cijenu od 69.025,91 KM sa PDV-om.

U postupku javne nabavke, koja je sprovedena putem e-aukcije, zaprimljene su dvije ponude, a kriterijum za izbor bila je najniža cijena.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosila je 59.000 KM bez PDV-a, a planirano je zaključivanje okvirnog sporazuma na period od tri godine.

Komisija za javne nabavke utvrdila je da je ponuda "VIP ELEKTRO“ formalno ispravna i u skladu sa tenderskom dokumentacijom, dok druga ponuda nije ispunila sve propisane uslove, posebno u dijelu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti.

U narednom periodu, Grad Banjaluka će sa “VIP ELEKTRO” zaključiti okvirni sporazum, nakon što dostavi svu potrebnu dokumentaciju, uključujući uvjerenja nadležnih institucija, piše "BL Portal".

Protiv ove odluke moguće je uložiti žalbu u roku od deset dana od dana prijema obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Na području Banjaluke devet javnih satova

Građani tačno vrijeme mogu vidjeti na više lokacija u gradu, među kojima su prostor kod Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, kao i u ulicama Krajiških brigada, Trive Amelice, Sime Matavulja, Dragiše Vasića i Miloša Obilića.

Javni satovi postavljeni su i u ulicama Gavrila Principa, Majke Jugovića, Desanke Maksimović i Cara Lazara, zatim na Bulevaru Živojina Mišića, kao i u ulicama Branka Popovića i Kojića put.

