Otac se odrekao male Natalije, mama se bori za parče hljeba, a ona ima samo jednu želju

30.04.2026 20:37

Отац се одрекао мале Наталије, мама се бори за парче хљеба, а она има само једну жељу
Humanitarac Marko Nikolić ispred fondacije "Zajedno možemo" na svom Instagram profilu podijelio je još jednu tešku priču.

Ovog puta riječ je o malenoj Nataliji koja u teškim i nehumanim uslovima živi sa majkom, bakom i dekom.

Marko je uz dirljiv video snimak uputio i apel svim dobrim ljudima da pomognu namučenoj djevojčici da uskoro, kao i sve njene vršnjakinje ima normalan dom.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Potrebno je uraditi sve kako bi se izborni proces doveo u okvire regularnosti

Da je život surov, mala Natalija saznala je vrlo mlada, jer je se, kako piše Marko, rođeni otac odrekao, pa se njena majka od tada svakog dana bori da ona ne bude gladna.

"Mala Natalija. Dijete koje nije biralo svoju sudbinu. Otac je nikada nije priznao. Ostala je uz majku — ženu koja se svakog dana bori da zaradi za parče hljeba, da joj dijete ne legne gladno", kaže Marko i dodaje:

"Žive zajedno sa bakom, dekom i ujakom. Svi u dve prostorije. Bez privatnosti. Bez sigurnosti. Bez osnovnih uslova za život. I ima dana kada zaista nemaju šta da jedu. Ali ono što najviše boli — nije ni glad, ni hladnoća, ni težina života. To je činjenica da jedno dijete odrasta u borbi za preživljavanje, umjesto u bezbrižnosti".

Марта Кос

Srbija

Marta Kos: EU Obustavila sve isplate Srbiji

Međutim, dodaje on, Natalija se i pored svih nedaća smije.

"A opet…ona se smije. Taj mali osmijeh, u takvim uslovima —nije samo osmijeh. To je snaga. To je prkos. To je nada. I zato ne smijemo da okrenemo glavu. Jer nečije malo — nekome znači sve. Ako možemo da pomognemo, pomozimo", piše na kraju humanitarac Marko.

Kako možemo da pomognemo:

Račun za donacije 265411031000227596

Devizni račun -IBAN

RS35265100000112450017

SWIFT CODE RZBSRSBG

Paypall: ZAJEDNOMOZEMO

Primalac humanitarna fondacija zajedno možemo

Svrha uplate: Za Nataliju

SMS: Za Nataliju na 3855

(Telegraf)

Više iz rubrike

Полиција апелује на грађане и најављује: Појачавамо рад

Društvo

Policija apeluje na građane i najavljuje: Pojačavamo rad

3 h

0
Ускоро нова погодност за грађане Српске, огласио се Фонд

Društvo

Uskoro nova pogodnost za građane Srpske, oglasio se Fond

4 h

0
ГП Градина

Društvo

Satima se ne pomjeraju: Kolaps na graničnim prelazima

5 h

0
Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Društvo

Samo u BiH: Direktor koji je u pritvoru primio platu od skoro 10.000 KM

5 h

0

20

57

Cvijanović: Obračuni sa Miloradom Dodikom traju od kada je zakoračio u političku arenu

20

49

Amidžić poručio opoziciji: Pitajte Šmita, ako smijete

20

44

Banjaluka firmi plaća skoro 70.000 KM da ''navija'' satove

20

37

20

29

FK Borac objavio kompletan finansijski izvještaj

