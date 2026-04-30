Policija apeluje na građane i najavljuje: Pojačavamo rad

Povodom obilježavanja 1. maja - Međunarodnog praznika rada, očekuje se povećana frekvencija saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima, a posebno prema izletištima i turističkim destinacijama, što povećava rizik od saobraćajnih nezgoda.

Stoga, iz MUP-a Kantona Sarajevo posebno apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu dodatno oprezni i strpljivi.

U cilju očuvanja javnog reda i mira, kao i zaštite života, zdravlja i imovine građana, apeluju na sve građane da poštuju zakonske propise.

Poštujte propise

"Posebnu pažnju skrećemo na to da je zabranjeno paljenje vatre na otvorenom prostoru na mjestima koja nisu za to predviđena i uređena. Nekontrolisano paljenje vatre može dovesti do požara sa ozbiljnim posljedicama po ljude i okolinu", upozoravaju iz MUP-a KS.

Takođe ističu da upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava predstavlja direktnu prijetnju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju i zakonom je kažnjivo. Pozivaju vozače da ne upravljaju motornim vozilom ukoliko su konzumirali bilo koje količine alkohola.

"Poštujte saobraćajne propise i prilagodite brzinu uslovima na putu, naročito imajući u vidu povećan broj vozila, pješaka i biciklista tokom praznika", navode iz MUP-a KS.

Poseban oprez se preporučuje vozačima motocikala, mopeda i četvorotočkaša (kvadova), kao i drugim učesnicima u saobraćaju, uz obavezno korištenje zaštitne opreme i poštivanje svih propisa.

Pojačane kontrole

Poštujte javni red i mir, te izbjegavajte ponašanja koja mogu ugroziti druge ili narušiti bezbjednosne zajednice.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo će tokom prazničnih dana pojačano vršiti kontrole saobraćaja i javnog reda i mira, s ciljem prevencije i sankcionisanja svih oblika protivzakonitog ponašanja.

"Pozivamo građane na saradnju i međusobno uvažavanje, kako bismo zajedno doprinijeli obilježavanju praznika u sigurnom okruženju", navodi se u saopštenju Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.