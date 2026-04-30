Policija apeluje na građane i najavljuje: Pojačavamo rad

ATV
30.04.2026 17:33

Полиција апелује на грађане и најављује: Појачавамо рад

Policija u Kantonu Sarajevo pojačaće kontrole tokom prvog maja, međunarodnog praznika rada, i narednog vikenda zbog veće frekvencije vozila.

Povodom obilježavanja 1. maja - Međunarodnog praznika rada, očekuje se povećana frekvencija saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima, a posebno prema izletištima i turističkim destinacijama, što povećava rizik od saobraćajnih nezgoda.

Stoga, iz MUP-a Kantona Sarajevo posebno apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu dodatno oprezni i strpljivi.

U cilju očuvanja javnog reda i mira, kao i zaštite života, zdravlja i imovine građana, apeluju na sve građane da poštuju zakonske propise.

"Posebnu pažnju skrećemo na to da je zabranjeno paljenje vatre na otvorenom prostoru na mjestima koja nisu za to predviđena i uređena. Nekontrolisano paljenje vatre može dovesti do požara sa ozbiljnim posljedicama po ljude i okolinu", upozoravaju iz MUP-a KS.

Takođe ističu da upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava predstavlja direktnu prijetnju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju i zakonom je kažnjivo. Pozivaju vozače da ne upravljaju motornim vozilom ukoliko su konzumirali bilo koje količine alkohola.

"Poštujte saobraćajne propise i prilagodite brzinu uslovima na putu, naročito imajući u vidu povećan broj vozila, pješaka i biciklista tokom praznika", navode iz MUP-a KS.

Poseban oprez se preporučuje vozačima motocikala, mopeda i četvorotočkaša (kvadova), kao i drugim učesnicima u saobraćaju, uz obavezno korištenje zaštitne opreme i poštivanje svih propisa.

Poštujte javni red i mir, te izbjegavajte ponašanja koja mogu ugroziti druge ili narušiti bezbjednosne zajednice.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo će tokom prazničnih dana pojačano vršiti kontrole saobraćaja i javnog reda i mira, s ciljem prevencije i sankcionisanja svih oblika protivzakonitog ponašanja.

"Pozivamo građane na saradnju i međusobno uvažavanje, kako bismo zajedno doprinijeli obilježavanju praznika u sigurnom okruženju", navodi se u saopštenju Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

