Dodik stigao na Džadson Univerzitet, dodjeljuje mu se nagrada za liderstvo i demokratiju

Predsjednik SNDS-a Milorad Dodik stigao je na Džudson Univerzitet u Čikagu, gdje će večeras biti održan program u okviru „World Leaders Forum“, na kojem će mu biti uručena nagrada za liderstvo i demokratiju.
Po dolasku na univerzitet, predsjednik Dodik susreo se sa predstavnicima akademske zajednice i organizatorima događaja, a predviđeno je i njegovo obraćanje, kao i razgovor sa moderatorom o aktuelnim političkim i društvenim temama.
Džadson Univerzitet poznat je po obrazovanju zasnovanom na vrijednostima liderstva, vjere i društvene odgovornosti, te okuplja studente i goste iz različitih dijelova svijeta.
Dodjela nagrade predsjedniku SNSD-a predstavlja priznanje za njegov politički angažman i djelovanje u oblasti očuvanja demokratskih principa i institucionalne stabilnosti.
Tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, predsjednik Dodik imaće niz susreta i razgovora, kao i medijskih obraćanja.
