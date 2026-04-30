Na jugu Srpske kreće projekat vrijedan 20 miliona KM

Lanac marketa Bingo je dobio zeleno svjetlo da gradi novi tržni centar, a investicija bi mogla biti i do 20 miliona KM.

Odbornici Skupštine grada Trebinje usvojili su inicijativu za izmjene Regulacionog plana "Zasad polje“. Time su stvoreni uslovi za moguću izgradnju tržnog centra u okviru prodajnog objekta kompanije Bingo.

Prema nezvaničnim informacijama portala "TrebinjeLajv", vrijednost investicije mogla bi dostići i do 20 miliona KM.

Iznad postojećeg parking prostora bila bi izgrađena dva dodatna sprata, prema planiranom rješenju. Na prvom spratu predviđeni su prodajni prostori za domaće i međunarodne brendove, što bi značajno proširilo i unaprijedilo trgovačku ponudu u Trebinju.

Drugi sprat bio bi namijenjen sadržajima iz oblasti zabave i rekreacije, uključujući i kino.

Projektom je planirano da postojeći parking ostane u funkciji, dok bi se ispod njega izgradila podzemna garaža. Time bi se dodatno povećali kapaciteti za parkiranje.

Iako detalji projekta još nisu zvanično predstavljeni, navodi se da bi njegova realizacija mogla donijeti višestruke koristi, uključujući otvaranje novih radnih mjesta i unapređenje ponude za građane.

Usvajanjem inicijative za izmjene regulacionog plana, gradska skupština napravila je prvi konkretan korak ka potencijalnoj realizaciji ove investicije.