Logo
Large banner

Na jugu Srpske kreće projekat vrijedan 20 miliona KM

Autor:

ATV
30.04.2026 22:28

Komentari:

0
На југу Српске креће пројекат вриједан 20 милиона КМ
Foto: ATV

Lanac marketa Bingo je dobio zeleno svjetlo da gradi novi tržni centar, a investicija bi mogla biti i do 20 miliona KM.

Odbornici Skupštine grada Trebinje usvojili su inicijativu za izmjene Regulacionog plana "Zasad polje“. Time su stvoreni uslovi za moguću izgradnju tržnog centra u okviru prodajnog objekta kompanije Bingo.

Prema nezvaničnim informacijama portala "TrebinjeLajv", vrijednost investicije mogla bi dostići i do 20 miliona KM.

novcanik pixabay ilustracija

Ekonomija

Ko ima pravo na duplu dnevnicu za rad na praznik

Iznad postojećeg parking prostora bila bi izgrađena dva dodatna sprata, prema planiranom rješenju. Na prvom spratu predviđeni su prodajni prostori za domaće i međunarodne brendove, što bi značajno proširilo i unaprijedilo trgovačku ponudu u Trebinju.

Drugi sprat bio bi namijenjen sadržajima iz oblasti zabave i rekreacije, uključujući i kino.

Projektom je planirano da postojeći parking ostane u funkciji, dok bi se ispod njega izgradila podzemna garaža. Time bi se dodatno povećali kapaciteti za parkiranje.

ГП Рача

Društvo

Dva prelaza se spojila: Neviđeni kolaps na granici u Srpskoj

Iako detalji projekta još nisu zvanično predstavljeni, navodi se da bi njegova realizacija mogla donijeti višestruke koristi, uključujući otvaranje novih radnih mjesta i unapređenje ponude za građane.

Usvajanjem inicijative za izmjene regulacionog plana, gradska skupština napravila je prvi konkretan korak ka potencijalnoj realizaciji ove investicije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

tržni centar

Tržni centar Bingo

Trebinje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Раденко Ђапа

Gradovi i opštine

U Prijedoru obilježene 34 godine od ubistva policajca Radenka Đape

3 h

0
Сједница Скупштине општине Србац

Gradovi i opštine

Za 21 projekat u Srpcu 14 miliona maraka

4 h

0
Морала да му враћа дио плате: Породиља из Зворника пријавила послодавца

Gradovi i opštine

Morala da mu vraća dio plate: Porodilja iz Zvornika prijavila poslodavca

4 h

0
Средствима кабинета предсједника Српске купљен простор за проширење вртића

Gradovi i opštine

Sredstvima kabineta predsjednika Srpske kupljen prostor za proširenje vrtića

6 h

0

  • Najnovije

23

24

Dodik: Nagradu primam kao priznanje da Srpsku ne damo ni za šta

23

18

Korak bliže razumijevanju zvijezda: U Rusiji simulirana njihova atmosfera

23

18

Nesvakidašnji podvig bicikliste iz BiH u Dubaiju

23

01

Dejan radio u javnoj kući u BiH, pa u Švajcarskoj našao još šokantniji posao

23

01

Vargas: Prvi put nagrada za demokratiju jednom svjetskom lideru – priznanje Dodiku za vjeru, napor i žrtvu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner