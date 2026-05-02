Legendarni fudbaler potpuno neprepoznatljiv nakon završetka karijere: Da li znate o kome se radi?

Nekada jedan od najboljih napadača svijeta i strah i trepet za golmane širom Evrope, Gonzalo Iguain danas živi potpuno drugačijim, opuštenim načinom života.

Legendarni Argentinac iznenadio je fanove svojim trenutnim izgledom, koji se znatno razlikuje od onoga na kakav su navikli tokom njegove igračke karijere.

Fotografija koja se proširila društvenom mrežom X prikazuje bivšeg napadača Real Madrida, Napolija i Juventusa u jednoj sportskoj radnji u Majamiju. Mnogi su primijetili da izgleda gotovo neprepoznatljivo – s dugom, zapuštenom bradom, prorijeđenom kosom i u potpuno ležernom izdanju, bez imidža vrhunskog sportiste kakav je nekada imao.

🇦🇷🚨 𝗡𝗘𝗪: A fan spotted Gonzalo Higuain at a sports store in Miami. pic.twitter.com/XmguktJLz5 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 2, 2026

Sve upućuje na to da popularni Pipita uživa u penzionerskim danima. Nakon što je karijeru završio 2022. godine u dresu Inter Majamija, odlučio je ostati živjeti u SAD, daleko od evropskog medijskog pritiska, prenosi Avaz.

Tokom karijere često je bio na meti kritika zbog tjelesne težine i promašaja u ključnim utakmicama, što mu je stvaralo veliki stres. Upravo zbog toga, danas očigledno bira život bez opterećenja tuđim mišljenjima, ne mareći previše za izgled ili način odijevanja.

Fotografija je izazvala brojne reakcije na internetu. Dok jedni tvrde da ne mogu vjerovati da je riječ o istom igraču koji je nekada briljirao u dresu Argentine, drugi ga brane i ističu da nakon godina discipline i pritiska ima puno pravo živjeti onako kako želi.

U bogatoj karijeri Iguain je nastupao za neke od najvećih svjetskih klubova, uključujući Real Madrid, Čelzi, Juventus, Milan i Napoli.