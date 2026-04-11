Džeko na oporavku u Beogradu doživio veliko iznenađenje

Autor:ATV
Komentari:0
Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko, posljednjih dana boravi u Beogradu, gdje se oporavlja od povrede.
Džeko je doživio povredu ramena u finišu utakmice protiv Italije u baražu za plasman na Svjetsko prvenstvo.
"Zmajevi" su izborili plasman na Mundijal, a još uvijek nije poznato da li će se od 11. juna na tlu SAD, Kanade i Meksika nalaziti i iskusni napadač.
Džeko se u Beogradu očigledno osjeća kao kod kuće. To se vidjelo i prilikom boravka u jednom restoranu, gdje ga je sačekalo iznenađenje.
"Srećan odlazak na Svjetsko prvenstvo, kapitenu", pisalo je u poruci, što je oduševilo reprezentativca BiH koji se odmah pohvalio na društvenim mrežama.
Džeko je u Beogradu saznao lijepe vijesti. Iako su prve informacije o povredi ramena bile pesimistične, "Dijamant" je izbjegao najtežu povredu i neće ići na operaciju.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu