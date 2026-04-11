Džeko na oporavku u Beogradu doživio veliko iznenađenje

ATV
11.04.2026 16:46

Foto: Tanjug/AP/Petros Karadjias

Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko, posljednjih dana boravi u Beogradu, gdje se oporavlja od povrede.

Džeko je doživio povredu ramena u finišu utakmice protiv Italije u baražu za plasman na Svjetsko prvenstvo.

"Zmajevi" su izborili plasman na Mundijal, a još uvijek nije poznato da li će se od 11. juna na tlu SAD, Kanade i Meksika nalaziti i iskusni napadač.

Džeko se u Beogradu očigledno osjeća kao kod kuće. To se vidjelo i prilikom boravka u jednom restoranu, gdje ga je sačekalo iznenađenje.

Iznenađenje za Džeku u Beogradu

"Srećan odlazak na Svjetsko prvenstvo, kapitenu", pisalo je u poruci, što je oduševilo reprezentativca BiH koji se odmah pohvalio na društvenim mrežama.

Džeko je u Beogradu saznao lijepe vijesti. Iako su prve informacije o povredi ramena bile pesimistične, "Dijamant" je izbjegao najtežu povredu i neće ići na operaciju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Edin Džeko

Fudbalska reprezentacija BiH

Mundijal 2026

Svjetsko prvenstvo 2026

Beograd

Srbija

Više iz rubrike

Стефанос Борбокис чувени фудбалер ПАОК-а преминуо 2026. године

Fudbal

Tuga u crno-bijeloj porodici: Umro čuveni fudbaler

1 h

0
ФК Борац

Fudbal

Nova pobjeda Borca, pao Rudar

18 h

2
Марко Арнаутовић иде у пензију

Fudbal

Marko Arnautović ide u penziju

21 h

0
Познато ко ће преносити утакмице БиХ са Мундијала

Fudbal

Poznato ko će prenositi utakmice BiH sa Mundijala

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

45

Drama na Savi: Policija spasila dijete i muškarca nakon prevrtanja čamca

17

44

Vozači, oprez: Sedam klizišta i odrona usporava saobraćaj

17

38

Vaskršnje primirje stupilo na snagu

17

26

Dalekovod pao na voz, ima povrijeđenih

17

14

Srbija savladala Holandiju, ali je opet u teškoj situaciji

