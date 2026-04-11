Džeko na oporavku u Beogradu doživio veliko iznenađenje

Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko, posljednjih dana boravi u Beogradu, gdje se oporavlja od povrede.

Džeko je doživio povredu ramena u finišu utakmice protiv Italije u baražu za plasman na Svjetsko prvenstvo.

"Zmajevi" su izborili plasman na Mundijal, a još uvijek nije poznato da li će se od 11. juna na tlu SAD, Kanade i Meksika nalaziti i iskusni napadač.

Džeko se u Beogradu očigledno osjeća kao kod kuće. To se vidjelo i prilikom boravka u jednom restoranu, gdje ga je sačekalo iznenađenje.

"Srećan odlazak na Svjetsko prvenstvo, kapitenu", pisalo je u poruci, što je oduševilo reprezentativca BiH koji se odmah pohvalio na društvenim mrežama.

Džeko je u Beogradu saznao lijepe vijesti. Iako su prve informacije o povredi ramena bile pesimistične, "Dijamant" je izbjegao najtežu povredu i neće ići na operaciju.