Logo
Large banner

Tuga u crno-bijeloj porodici: Umro čuveni fudbaler

Autor:

11.04.2026 16:08

Komentari:

0
Стефанос Борбокис чувени фудбалер ПАОК-а преминуо 2026. године
Foto: Screenshot / YouTube

Još jedan gubitak za crno-bijelu porodicu PAOK-a, pošto je Stefanos Borbokis preminuo u 59. godini, nakon dugotrajnih zdravstvenih problema.

Bivši napadač bio je stariji brat takođe bivšeg reprezentativca Vasilisa Borbokisa.

Godinama se borio sa ozbiljnim zdravstvenim problemima prije nego što je preminuo, ostavljajući tugu među svojim bližnjima, u PAOK-u i uopšte u grčkom fudbalu.

Полиција Србија

Hronika

Stefanos Borbokis nosio je crno-bijeli dres od 1985. do 1994. godine, upisavši 274 nastupa i 39 golova, predstavljajući stabilno ime u jednom specifičnom periodu za klub.

Fudbal je započeo u omladinskim kategorijama PAOK-a, a debitovao je u Prvoj ligi u posljednjem kolu sezone 1985/86, u meču protiv PAS Janjine.

Танкери / Илустративна фотографија

Svijet

U ljeto 1994. napustio je PAOK i prešao u Edesaikos. Nakon toga je igrao za Iraklis, gdje je zabilježio 60 nastupa i postigao 10 golova. U sezoni 1997/98 nosio je dres Arisa, a karijeru je završio u Apolonu Kalamarije.

Stefanos Borbokis odigrao je 29 utakmica za reprezentaciju Grčke i postigao šest golova.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Stefanos Borboki

PAOK

In memoriam

Grčka

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

45

17

44

17

38

17

26

17

14

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner