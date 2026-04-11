Tuga u crno-bijeloj porodici: Umro čuveni fudbaler

Još jedan gubitak za crno-bijelu porodicu PAOK-a, pošto je Stefanos Borbokis preminuo u 59. godini, nakon dugotrajnih zdravstvenih problema.

Bivši napadač bio je stariji brat takođe bivšeg reprezentativca Vasilisa Borbokisa.

Godinama se borio sa ozbiljnim zdravstvenim problemima prije nego što je preminuo, ostavljajući tugu među svojim bližnjima, u PAOK-u i uopšte u grčkom fudbalu.

Hronika Užas u stanu: Posvađao se sa ženom pa joj sjekao ruke

Stefanos Borbokis nosio je crno-bijeli dres od 1985. do 1994. godine, upisavši 274 nastupa i 39 golova, predstavljajući stabilno ime u jednom specifičnom periodu za klub.

Fudbal je započeo u omladinskim kategorijama PAOK-a, a debitovao je u Prvoj ligi u posljednjem kolu sezone 1985/86, u meču protiv PAS Janjine.

Svijet Ogroman broj tankera se kreće prema SAD, Tramp otkrio zašto

U ljeto 1994. napustio je PAOK i prešao u Edesaikos. Nakon toga je igrao za Iraklis, gdje je zabilježio 60 nastupa i postigao 10 golova. U sezoni 1997/98 nosio je dres Arisa, a karijeru je završio u Apolonu Kalamarije.

Stefanos Borbokis odigrao je 29 utakmica za reprezentaciju Grčke i postigao šest golova.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 59 ετών.



Ο Στέφανος υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ με αφοσίωση, ήθος και συνέπεια, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και στις καρδιές μας.



Ήρθε… pic.twitter.com/bKM8XCTiKJ — PAOK FC (@PAOK_FC) April 11, 2026

(Telegraf)