Logo
Large banner

Poznato ko će prenositi utakmice BiH sa Mundijala

Autor:

ATV
10.04.2026 18:26

Komentari:

0
Познато ко ће преносити утакмице БиХ са Мундијала
Foto: Tanjug / AP / Armin Durgut

Fudbalska reprezentacija BiH po drugi put u istoriji igraće na Svjetskom prvenstvu, a sada je poznato i ko će prenositi mečeve Zmajeva.

BiH će igrati na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku, a mečeve Zmajeva će prenositi Arena sport BiH.

Ovo je potvđeno iz ove TV kuće koja je izdala i saopštenje.

“Svjetsko prvenstvo 2026. STIŽE – i to EKSKLUZIVNO na kanalima Arena Sport BiH! Ovo nije samo još jedan sportski događaj – ovo je NAJVEĆI TV spektakl ljeta, centar fudbalskog svijeta koji stiže na ekrane u vašem domu! A onda – ono zbog čega srce najjače kuca: reprezentacija Bosne i Hercegovine! Zmajevi izlaze na najveću scenu, a Arena Sport BiH prati svaki njihov korak! SVE UTAKMICE BIH NA JEDNOM MJESTU” – navodi se između ostalog u saopštenju.

BiH će biti u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom.

Program otvaraju 12. juna u Torontu protiv Kanade, zatim slijedi duel sa Švajcarskom u Los Anđelesu 18. juna i za kraj grupne faze meč sa Katarom koji se igra 24. juna u Sijetlu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner