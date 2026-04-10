Koliko su klubovi u BiH dali za plate igrača

Prema najnovijim podacima o finansijskom učinku fudbalskih klubova u BiH za sezonu 2024/25. koji je objavila UEFA, ukupni prihodi klubova Premijer lige su 32 miliona evra.

Ukupni prihodi klubova koji su prošle sezone igrali Premijer ligu BiH bili su pomenuta 32 miliona evra što predstavlja rast od 12 odsto. Podsjetimo prošle sezone je elitu u BiH igralo 12 klubova.

U izvještaju se između ostalog navodi da od ukupne cifre čak osam miliona evra dolazi kroz UEFA bonuse, a tu se misli na učešće u klupskim takmičenjima, prenosi "MeridianSportBH".

Veliki je rast i od prodaje ulaznica. Naime u poređenju sa sezonom 2023/2024. rast je od 59 odsto i ukupan prihod je dva miliona evra.

Tu je i prihod od TV prava koji iznosi milion evra. UEFA je objavila i da su troškovi klubova na plate fudbalera i zaposlenih čak 17 miliona evra.

UEFA je objavila i infrastrukturne podatke pa se navodi da su u posljednjih 10 godina realizovana samo tri značajna stadionska projekta, te da je 92 odsto stadiona u vlasništvu grada ili države.