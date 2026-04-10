Pafos izbrisao zastavu s ljiljanima

ATV
10.04.2026 12:19

Фотографија коју је објавио Пафос (лијево) и оригинална фотографија фудбалера БиХ са заставом с љиљанима
Fudbalski klub sa Kipra Pafos čestitao je reprezentaciji BiH prolazak na Svjetsko prvenstvo u fudbalu, ali je sa zajedničke fotografije reprezentativaca uklonio zastavu sa ljiljanima.

Čestitka je uslijedila prvenstveno reprezentativcu Ivanu Šunjiću koji igra za Pafos, ali je njihov potez ocijenjen kao "nepoštovanje" jer su uklonili spornu zastavu.

Објава Пафоса на Инстаграму
Objava Pafosa na Instagramu

Zbog brojnog negodovanja klub je na kraju uklonio objavu.

Ratna zastava najviše zastupljena na tribinama

Na utakmicama reprezentacije BiH na tribinama su najzastupljenije ratne zastave sa ljiljanima od takozvane Armije RBiH do ratne zastave RBiH, dok je žuto-plava zastava rijetko vidljiva.

