Potvrđen slučaj meningitisa u osnovnoj školi u BiH

U Osnovnoj školi Lukavac Grad potvrđen je slučaj meningitisa, zbog čega su nadležni poduzeli preventivne mjere kako bi zaštitili učenike i osoblje škole.

Nakon što su pristigli rezultati nalaza, roditelji su putem školske komunikacijske grupe obaviješteni da je potvrđen meningitis, ali da nije riječ o meningokoknom obliku bolesti, zbog čega nisu potrebne posebne epidemiološke mjere.

Tokom dana učenici su preventivno pušteni kućama dok se čekala zvanična potvrda nalaza i preporuke zdravstvenih institucija. Istovremeno je u školskim prostorijama obavljena vanredna dezinfekcija, dok je za naredni dan planirana dodatna preventivna dezinfekcija objekta.

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Daljnje aktivnosti provode se u koordinaciji s Higijensko-epidemiološkom službom i Zavodom za javno zdravstvo, koji prate situaciju i daju preporuke za postupanje.

S obzirom na to da nije potvrđen meningokokni meningitis, za sada nema potrebe za uvođenjem dodatnih zaštitnih mjera.

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Iz Higijensko-epidemiološke službe očekuje se zvanično saopštenje u kojem će javnosti biti pojašnjene vrste meningitisa, kao i preporuke za postupanje u sličnim situacijama.

Roditelji će, kako je navedeno, biti blagovremeno informisani o svim eventualnim novim mjerama i preporukama nadležnih zdravstvenih službi.

(Tuzlalive)