Petrovdanski turnir u malom fudbalu počinje 1. jula u Kozarskoj Dubici

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Tradicionalni Petrovdanski turnir u malom fudbalu biće održan i ove godine na Sportskom centru „9. januar“ u Kozarskoj Dubici.
Riječ je o jednom od najprepoznatljivijih sportskih događaja u ovoj opštini, koji se uspješno organizuje dugi niz godina i ima bogatu tradiciju.
Turnir svake godine okuplja veliki broj ekipa iz Kozarske Dubice, banjalučke i prijedorske regije, kao i iz cijele Republike Srpske, BiH i Republike Hrvatske.
Organizator i generalni pokrovitelj turnira je Opština Kozarska Dubica, dok je suorganizator KMF Dubica.
Takmičenje počinje 1. jula 2026. godine, a biće organizovano u kategorijama seniora, kadeta, pionira i pjetlića.
Ukupan nagradni fond turnira iznosi 8.000 KM, a prijave ekipa traju do 28. juna 2026. godine.
Očekuje se veliki broj učesnika i ljubitelja sporta, koji će i ove godine biti dio sportske manifestacije koja već decenijama zauzima značajno mjesto u sportskom i društvenom životu Kozarske Dubice.
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