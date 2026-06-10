Petrovdanski turnir u malom fudbalu počinje 1. jula u Kozarskoj Dubici

Tradicionalni Petrovdanski turnir u malom fudbalu biće održan i ove godine na Sportskom centru „9. januar“ u Kozarskoj Dubici.

Riječ je o jednom od najprepoznatljivijih sportskih događaja u ovoj opštini, koji se uspješno organizuje dugi niz godina i ima bogatu tradiciju.

Turnir svake godine okuplja veliki broj ekipa iz Kozarske Dubice, banjalučke i prijedorske regije, kao i iz cijele Republike Srpske, BiH i Republike Hrvatske.

Organizator i generalni pokrovitelj turnira je Opština Kozarska Dubica, dok je suorganizator KMF Dubica.

Turnir

Takmičenje počinje 1. jula 2026. godine, a biće organizovano u kategorijama seniora, kadeta, pionira i pjetlića.

Ukupan nagradni fond turnira iznosi 8.000 KM, a prijave ekipa traju do 28. juna 2026. godine.

Očekuje se veliki broj učesnika i ljubitelja sporta, koji će i ove godine biti dio sportske manifestacije koja već decenijama zauzima značajno mjesto u sportskom i društvenom životu Kozarske Dubice.