Logo

Dodik: Za svako mjesto u Srpskoj postoji strategija razvoja

Autor:

ATV
10.06.2026 18:21

Komentari:

0
предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Istočnom Novom Sarajevu da za svako mjesto u Republici Srpskoj postoji strategija razvoja koja se realizuje.

"Naša je priča bila kako da učinimo da čitava Republika Srpska može da živi, pa smo rekli da ćemo u Trebinju ponuditi gradnju koja će privući značajan broj turista, u Foči ćemo nastaviti da gradimo fakultete kako bismo imali najveći broj studenata, a u Višegradu je to Andrićgrad", naglasio je Dodik.

U Istočnom Sarajevu, dodao je Dodik, sve je učinjeno kako bi se podigla Jahorina, te osposobio Univerzitet, između ostalog i izgradnjom nove zgrade Rektorata.

"Gradimo saobraćajnice i za svako mjesto imamo neku strategiju i ona se u pravilu realizuje", rekao je Dodik novinarima prije tribine "Geostrateški položaj Republike Srpske", koja se održava u Istočnom Novom Sarajevu.

Govoreći o samoj tribini, čija je tema "Bošnjačko Sarajevo - zajednički interesi ili poligon sukoba", Dodik je istakao da je veliki broj ljudi iz sfere javnosti u pogledu geostrategije i političkih nauka htio Republici Srpskoj da ponudi svoja mišljenja, navodeći da je to sinoć urađeno u Trebinju, a ranije u Banjaluci i Doboju.

"Imamo namjeru da idemo dalje u Prijedor, Laktaše i završićemo u Bijeljini i Zvorniku", naveo je Dodik, a prenosi Srna.

Prema njegovim riječima učesnici tribine u kontinuitetu izražavaju zainteresovanost za dešavanja u Republici Srpskoj.

"Profesor /Nenad/ Kecmanović je od početka uključen u formiranje Republike Srpske, gospodin /Aleksandar/ Pavić je u vrijeme mandata Biljane Plavšić radio u njenom kabinetu. Odavno nije bio u Republici Srpskoj i sada je tu", dodao je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

SNSD

Republika Srpska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Хидроелектрана на Дрини у Вишеграду

Društvo

HE Višegrad: Godišnji remont počinje 1. jula

2 h

0
Смеће велики проблем: У ХЕ на Дрини примијенили одбрамбену стратегију

Društvo

Smeće veliki problem: U HE na Drini primijenili odbrambenu strategiju

4 h

0
Игуман манастира Тумане објаснио зашто нас "очима не могу гледати" они којима смо помогли

Društvo

Iguman manastira Tumane objasnio zašto nas "očima ne mogu gledati" oni kojima smo pomogli

4 h

0
Драстична промјена времена у Српској: Стижу пљускови, град и јак вјетар

Društvo

Drastična promjena vremena u Srpskoj: Stižu pljuskovi, grad i jak vjetar

4 h

0

  • Najnovije

20

14

Putin optužio Zapad: "Protivnici Rusije izvode terorističke napade na djecu"

20

09

Srbija saznala rivale na Svjetskom prvenstvu!

20

06

Medicinska sestra tvrdila da je vakcinisala Tonija Cetinskog: „Sama sam sebi uništila život“

19

47

Napetost pred otvaranje SP-a: Vojska na ulicama, aktiviran je plan Kukulkan

19

36

Novi zakon suzbija sivu ekonomiju u turizmu Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima