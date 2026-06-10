Dodik: Za svako mjesto u Srpskoj postoji strategija razvoja

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Istočnom Novom Sarajevu da za svako mjesto u Republici Srpskoj postoji strategija razvoja koja se realizuje.

"Naša je priča bila kako da učinimo da čitava Republika Srpska može da živi, pa smo rekli da ćemo u Trebinju ponuditi gradnju koja će privući značajan broj turista, u Foči ćemo nastaviti da gradimo fakultete kako bismo imali najveći broj studenata, a u Višegradu je to Andrićgrad", naglasio je Dodik.

U Istočnom Sarajevu, dodao je Dodik, sve je učinjeno kako bi se podigla Jahorina, te osposobio Univerzitet, između ostalog i izgradnjom nove zgrade Rektorata.

"Gradimo saobraćajnice i za svako mjesto imamo neku strategiju i ona se u pravilu realizuje", rekao je Dodik novinarima prije tribine "Geostrateški položaj Republike Srpske", koja se održava u Istočnom Novom Sarajevu.

Govoreći o samoj tribini, čija je tema "Bošnjačko Sarajevo - zajednički interesi ili poligon sukoba", Dodik je istakao da je veliki broj ljudi iz sfere javnosti u pogledu geostrategije i političkih nauka htio Republici Srpskoj da ponudi svoja mišljenja, navodeći da je to sinoć urađeno u Trebinju, a ranije u Banjaluci i Doboju.

"Imamo namjeru da idemo dalje u Prijedor, Laktaše i završićemo u Bijeljini i Zvorniku", naveo je Dodik, a prenosi Srna.

Prema njegovim riječima učesnici tribine u kontinuitetu izražavaju zainteresovanost za dešavanja u Republici Srpskoj.

"Profesor /Nenad/ Kecmanović je od početka uključen u formiranje Republike Srpske, gospodin /Aleksandar/ Pavić je u vrijeme mandata Biljane Plavšić radio u njenom kabinetu. Odavno nije bio u Republici Srpskoj i sada je tu", dodao je Dodik.