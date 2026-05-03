Haos na graničnim prelazima: Kolone auta nakon prvomajskih praznika

Veliki broj građana Bosne i Hercegovine koji je prvomajski praznik odlučio provesti na hrvatskoj obali danas se vraća kući.

Zbog toga su od podnevnih sati bilježe kolone na južnim granicama BiH i putevima koji vode od Hercegovine ka unutrašnjosti BiH, a to je posebno izraženo na području Konjica.

Pojačan je intezitet saobraćaja na većini puteva ,posebno na graničnim prelazima.

Najduža čekanja na izlazu iz BiH bilježe se na GP:

Gradiška, Gradina, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Brod, Velika Kladuša, Izačić, Svilaj, Orašje, Brčko, Hadžin Potok, Prisika, Rača, Karakaj, Vardište i Zupci, saopšteno je iz AMS RS.