"Sloboda medija stub demokratije"

Sloboda medija je ključni stub demokratije i osnova na kojoj se grade društva u kojima se poštuju građanska prava i temeljne slobode. Struka smatra da je ključan rad u interesu javnosti.

"Ne smatram da su mnogo ugroženi, već odnos prema novinarima, princip poštovanja, uvažavanja, u smislu pristupa informacijama, otvorenosti izvora, u tom kontekstu mislim da su novinari na nivou BiH i Republike Srpske mnogo ugroženiji, to nerazumijevanje, ali opet kažem uopšteno nerazumijevanje uloge i značaja novinara i medija u svakom društvu", rekla je Anđela Kuprešanin Vukelić, profesor na Katedri za novinarstvo i komunikologiju.

Iz Udruženja novinara Republike Srpske ističu da je situacija najcloženija u digitalnom prostoru.

"Danas je moj utisak da je sloboda medija najugroženija na internetu, dakle nekada je internet predstavljao bastion slobode, međutim sada ukoliko imate televizije sa programom uživo, one su dosta slobodnije, nego neki segmenti interneta, gdje je dovoljno da kažete pogrešnu ključnu riječ i onaj koji vlada određenom platformom odmah isključuje i smatram da je izazov budućnosti konkretno za našu lokalnu medijsku zajednicu i uopšte društvo generalno, jeste da se okrenemo ka nacionalizovanim, lokalnim platformama, umjesto društvenih mreža velikih multinacionalnih korporacija", rekao je Danijel Simić, predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske.

Novinarska profesija zahtijeva visok nivo odgovornosti i angažovanja, ali nije adekvatno vrednovana. Jedan od ključnih problema u oblasti medija je nepostojanje adekvatnog zakonskog i institucionalnog okvira, a neophodno je uspostaviti i jasne sistemske okvire koji bi omogućili sigurnije uslove rada i profesionalnu nezavisnost novinara, jasni su iz Sindikata medija i grafičara.

"Kada novinari i medijski radnici ne budu ekonomski zavisni, onda možemo govoriti o određenim pomacima kada je sloboda medija u pitanju", rekla je Merima Dodik, predsjednik Sindikata medija i grafičara.

Povodom obilježavanja dana slobode medija sindikat medija i grafičara sproveo je istraživanje.

"Koliko vjerujete medijima u svojoj zemlji, 57,5% ispitanika je reklo djelimično vjerujem, 26% je reklo da slabo vjeruje. Smatrate li da su mediji slobodni u svom radu, 46,3% ispitanika je reklo nedovoljno, 31,3% djelomično, 17,5% da uopšte nisu slobodni. Smatrate li da su novinari dovoljno zaštićeni u svom radu, 75% ispitanika je reklo ne. Da li ste posumnjali u tačnost informacija koje se objavljuju u medijima, ispitanici su rekli 53,8% često, 42,5% ponekad. Da li su prisutni pritisci na medije, 63,7% veoma prisutni, 31,3% djelimično prisutni", rekla je Merima Dodik, predsjednik sindikata medija i grafičara.

Sloboda medija ne bi smjela biti jednodnevni podsjetnik, već prilika da se svaki dan ukaže na značaj profesionalnih standarda, etike i odgovornosti.