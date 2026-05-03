Naoružajte se strpljenjem! Kolone na granicama sve duže

03.05.2026 19:52

Гранични прелаз Градишка
Gužve na graničnim prelazima u BiH danas ne jenjavaju, višečasovna čekanja u kilometarskim kolonama zabilježena su granici sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom.

Na graničnom prelazima Rača, Gradiška i Kamensko duge kolone vozila čekaju u oba smjera, na izlazu i na ulazu u BiH.

Duge kolone vozila su na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Novi Grad, Brod, Orašje, Brčko, Šamac i Svilaj prema Hrvatskoj, te na Pavlovića mostu prema Srbiji.

U kolonama se čeka na ulazu u BiH na graničnim prelazima Deleuša i Hum iz Crne Gore, a iz Hrvatske na prelazima Doljani, Bijača, Gorica, Osoje, Prisika, Crveni Grm i Zvirići.

Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

Hrvatski auto-klub je saopštio da na ulazu u Hrvatsku iz pravca BiH preko graničnog prelaza Velika Kladuša vozila čekaju čak šest časova, a na graničnim prelazima Hadžin Potok i Dvor po pet časova.

Četiri časa čeka na graničnim prelazima Stara Gradiška - Gradiška, Hrvatska Dubica - Kozarska Dubica, Hrvatska Kostajnica - Kostajnica i Svilaj.

Nešto kraća čekanja od dva časa su na prelazu Slavonski Šamac, a po sat i po na prelazima Slavonski Brod - Brod, Županja - Orašje i Jasenovac - Donja Gradina.

Na izlazu iz Hrvatske ka BiH najduže se čeka na graničnom prelazu Stara Gradiška, tri časa, dok su zadržavanja na prelazu Hrvatska Kostajnica do 30 minuta, prenosi Srna.

