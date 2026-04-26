EU uvodi brzu traku na granicama, evo kako je koristiti

Evropska unija povukla je konkretan potez kako bi spriječila najavljeni kolaps na granicama usljed uvođenja novog EES sistema.

Rješenje stiže u vidu aplikacije "Travel tu Jurop", koja bi putnicima trebala omogućiti da veći dio granične procedure odrade ranije – iz vlastite fotelje.

Kako sistem funkcioniše?

Ideja je jednostavna: umjesto da sve podatke diktirate policajcu na samom prelazu, vi ih unaprijed šaljete putem telefona.

Aplikacija zahtijeva:

Skeniranje biometrijskog pasoša (putem NFC funkcije na telefonu).

Pravljenje selfi fotografije radi biometrijske potvrde.

Odgovaranje na pet standardnih pitanja o svrsi i trajanju putovanja.

Nakon što sistem obradi podatke, dobijate bar-kod koji na granici samo pokažete službeniku. Sve ovo mora biti završeno najmanje 72 sata prije polaska.

Gdje je "kvaka“?

Iako zvuči idealno, aplikacija trenutno ima svoja ograničenja. Prvi korisnici prijavljuju česte tehničke greške, a što je još važnije – neće svi granični prelazi odmah imati posebne "brze trake“ za korisnike aplikacije.

Zvanične potvrde o tome da li će i kada hrvatski granični prelazi (poput Gradiške ili Broda) u potpunosti podržavati ovaj sistem još uvijek nema.

Za sada, najveće pogodnosti osjetiće putnici na velikim evropskim aerodromima, gdje su već instalirani automatski terminali.

Zašto je ovo važno?

Nakon što su prošlog mjeseca pojedini avioni polijetali poluprazni jer su putnici ostajali zaglavljeni u redovima na kontroli, postalo je jasno da se procedure moraju digitalizovati.

Da li će "Travel to Jurop" biti spas za predstojeću ljetnu sezonu usljed EES sistema ili samo još jedna digitalna prepreka, znaćemo čim počne masovna primjena na kopnenim granicama.