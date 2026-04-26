Logo
Large banner

EU uvodi brzu traku na granicama, evo kako je koristiti

Autor:

ATV
26.04.2026 15:21

Komentari:

0
Гужве на граници са Хрватском
Foto: Screenshot

Evropska unija povukla je konkretan potez kako bi spriječila najavljeni kolaps na granicama usljed uvođenja novog EES sistema.

Rješenje stiže u vidu aplikacije "Travel tu Jurop", koja bi putnicima trebala omogućiti da veći dio granične procedure odrade ranije – iz vlastite fotelje.

Kako sistem funkcioniše?

Ideja je jednostavna: umjesto da sve podatke diktirate policajcu na samom prelazu, vi ih unaprijed šaljete putem telefona.

Aplikacija zahtijeva:

  • Skeniranje biometrijskog pasoša (putem NFC funkcije na telefonu).
  • Pravljenje selfi fotografije radi biometrijske potvrde.
  • Odgovaranje na pet standardnih pitanja o svrsi i trajanju putovanja.

Nakon što sistem obradi podatke, dobijate bar-kod koji na granici samo pokažete službeniku. Sve ovo mora biti završeno najmanje 72 sata prije polaska.

Gdje je "kvaka“?

Iako zvuči idealno, aplikacija trenutno ima svoja ograničenja. Prvi korisnici prijavljuju česte tehničke greške, a što je još važnije – neće svi granični prelazi odmah imati posebne "brze trake“ za korisnike aplikacije.

Zvanične potvrde o tome da li će i kada hrvatski granični prelazi (poput Gradiške ili Broda) u potpunosti podržavati ovaj sistem još uvijek nema.

Za sada, najveće pogodnosti osjetiće putnici na velikim evropskim aerodromima, gdje su već instalirani automatski terminali.

Zašto je ovo važno?

Nakon što su prošlog mjeseca pojedini avioni polijetali poluprazni jer su putnici ostajali zaglavljeni u redovima na kontroli, postalo je jasno da se procedure moraju digitalizovati.

Da li će "Travel to Jurop" biti spas za predstojeću ljetnu sezonu usljed EES sistema ili samo još jedna digitalna prepreka, znaćemo čim počne masovna primjena na kopnenim granicama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Brza traka

Aplikacija Travel tu Jurop

Travel tu Jurop

Evropska unija

EES Sistem

EES

ETIAS

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Потпредсједник Америке Џеј Ди Венс прије пуцњаве у хотелу Вашингтон Хилтон

Svijet

Iznijeli ga vani: Pogledajte munjevitu evakuaciju Džej Di Vensa

1 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Nestala porodica sa jednomjesečnom bebom: U toku velika potraga

2 h

0
Терористички напад у Малију

Svijet

Tokom niza napada u Maliju ubijen ministar odbrane

2 h

0
Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Pokušaji Zelenskog da postane "zaštitnik" neće se dobro završiti

3 h

0

  • Najnovije

17

06

Pjevač poslao govornu poruku i ponudu Dari Bubamari

17

05

Na prvi pogled fantastična ponuda: Šta se krije iza 90.000 dolara koje nudi Irska za preseljenje

17

00

Ukleti hotel: Na istom mjestu meta bio još jedan predsjednik SAD

16

45

Netanjahu uputio saučešće Dodiku: Naše misli i molitve su sa vama

16

31

Melina za kumu izabrala ženu koju su opljačkali za milione, pa promijenila odluku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner