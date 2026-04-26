Сутра праве прољећне температуре

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује сунчано и пријатно топло вријеме, уз највишу температуру до 26 степени Целзијусових.
Јутро ће бити сунчано уз пролазну облачност која ће се премјештати од сјевера ка југу и истоку, док се по подне од југозапада ка југоистоку очекује развој облака, који ће само понегдје донијети слабу и краткотрајну кишу.
Вјетар ће бити слаб до умјерен источни и сјевероисточни, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Минимална температура ваздуха биће од један до осам, док ће максимална температура бити од 18 до 23, на југу до 26 степени Целзијусових.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода данас је у Републици Српској и ФБиХ сунчано.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница шест, Чемерно 17, Кнежево, Хан Пијесак, Иван Седло 18, Мраковица и Соколац 19, Гацко 20, Мркоњић Град 22, Ливно, Сарајево, Тузла 23, Бијељина, Добој, Рибник, Србац, Требиње, Фоча, Шипово, Јајце 24, Рудо, Нови Град, Бањалука, Сански Мост 25, Билећа, Вишеград, Приједор 26, те Мостар 28 степени Целзијусових.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч0
БиХ
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
17
15
17
06
17
05
17
00
16
45
Тренутно на програму