Logo
Large banner

Валентина и Мирослав љубав крунисали браком У Болници "Србија"

Аутор:

АТВ
26.04.2026 13:51

Коментари:

0
Валентина и Мирослав Прстојевић вјенчали се у болници Србија, Источно Сарајево
Фото: Printscreen/Facebook/JZU Bolnica"SRBIJA"

У Болници Источно Сарајево данас је забиљежен посебан и несвакидашњи догађај - вјенчање једног пара.

"Упркос непредвиђеним околностима, љубав је пронашла свој пут. Млада Валентина, због повреде коју је задобила дан раније, није била у могућности да напусти болницу на дан свог вјенчања. Ипак, општинско вјенчање је успјешно организовано у болничким условима", навели су из ове здравствене установе.

Додају да је медицинско особље са великим задовољством пружило подршку овом важном животном тренутку, потврђујући још једном да је њихова мисија, поред лијечења, и брига о потребама сваког пацијента.

"Младенцима, Валентини и Мирославу Прстојевићу, желимо много здравља, среће и заједничких лијепих тренутака", наводе они на својој Фејсбук страници.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

вјенчање

болница

Источно Сарајево

Љубав

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Аутомобил њемачке полиције

Свијет

Дјечак (4) страдао у тешкој несрећи: Ударио га утоваривач

3 ч

0
Хапшење Кола Томаса Алена који је пуцао на обезбјеђење предсједника САД-а Доналда Трампа.

Свијет

Клупко се полако одмотава: Познато кога је подржавао нападач на Трампа

3 ч

0
Илустрација - Паре

Занимљивости

Овим знаковима стижу велике паре у мају

3 ч

0
Пистаћи напукли просути по столу

Свијет

Цијена пистаћа достигла осмогодишњи максимум

3 ч

0

Више из рубрике

отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Друштво

МУП Српске издао важно упозорење: Ако добијете ову поруку - одмах је обришите

4 ч

0
Сније на грани зима хладноћа вријеме

Друштво

Хладни туш за празнике: Метеоролог најавио нагли пад температуре и снијег

5 ч

0
Четири козе стоје поред зида

Друштво

Власник изгубио козе, у помоћ стигла Горска служба спашавања

5 ч

0
Погледајте какве нас температуре очекују данас

Друштво

Погледајте какве нас температуре очекују данас

8 ч

0

  • Најновије

17

15

Стевандић објавио видео: У Европу стиже истина

17

06

Пјевач послао говорну поруку и понуду Дари Бубамари

17

05

На први поглед фантастична понуда: Шта се крије иза 90.000 долара које нуди Ирска за пресељење

17

00

Уклети хотел: На истом мјесту мета био још један предсједник САД

16

45

Нетанјаху упутио саучешће Додику: Наше мисли и молитве су са вама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner