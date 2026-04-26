Валентина и Мирослав љубав крунисали браком У Болници "Србија"

У Болници Источно Сарајево данас је забиљежен посебан и несвакидашњи догађај - вјенчање једног пара.
"Упркос непредвиђеним околностима, љубав је пронашла свој пут. Млада Валентина, због повреде коју је задобила дан раније, није била у могућности да напусти болницу на дан свог вјенчања. Ипак, општинско вјенчање је успјешно организовано у болничким условима", навели су из ове здравствене установе.
Додају да је медицинско особље са великим задовољством пружило подршку овом важном животном тренутку, потврђујући још једном да је њихова мисија, поред лијечења, и брига о потребама сваког пацијента.
"Младенцима, Валентини и Мирославу Прстојевићу, желимо много здравља, среће и заједничких лијепих тренутака", наводе они на својој Фејсбук страници.
