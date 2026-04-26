Цијена пистаћа достигла осмогодишњи максимум

АТВ
26.04.2026 13:19

Пистаћи напукли просути по столу
Фото: SC Studio/Pexels

Цијене пистаћа, који су познати у Ирану, Турској и Сицилији као "зелено злато", због повећане потражње и немогућности извоза из Ирана, недавно су достигле осмогодишњи максимум.

У складиштима широм Ирана налазе се велике количине пистаћа чији је извоз из земље заустављен због рата, а скоро потпуни прекид интернета у тој земљи значи и да компанија "Борна Фудс", која снабдијева неке од водећих британских трговаца, не може чак ни да контактира добављаче, изјавио је директор те компаније Бехнам Хејдарипур.

"Флуктуације цијена су екстремне и веома је тешко предвидјети тржиште", рекао је Хејдарипур, преноси Блумберг.

Иран је други највећи произвођач пистаћа на свијету, а сукоб на Блиском истоку онемогућио је њихов извоз у тренутку када је потражња порасла, између осталог и због трендова попут популарне Дубаи чоколаде, чији су основни састојак пистаћи.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

пистаћи

Иран

тржиште

цијене пистаћа

