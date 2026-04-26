Цијена пистаћа достигла осмогодишњи максимум

Цијене пистаћа, који су познати у Ирану, Турској и Сицилији као "зелено злато", због повећане потражње и немогућности извоза из Ирана, недавно су достигле осмогодишњи максимум.
У складиштима широм Ирана налазе се велике количине пистаћа чији је извоз из земље заустављен због рата, а скоро потпуни прекид интернета у тој земљи значи и да компанија "Борна Фудс", која снабдијева неке од водећих британских трговаца, не може чак ни да контактира добављаче, изјавио је директор те компаније Бехнам Хејдарипур.
Угашен профил малог Виктора: Јако сам тужан
"Флуктуације цијена су екстремне и веома је тешко предвидјети тржиште", рекао је Хејдарипур, преноси Блумберг.
Иран је други највећи произвођач пистаћа на свијету, а сукоб на Блиском истоку онемогућио је њихов извоз у тренутку када је потражња порасла, између осталог и због трендова попут популарне Дубаи чоколаде, чији су основни састојак пистаћи.
(Танјуг)
