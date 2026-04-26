Клупко се полако одмотава: Познато кога је подржавао нападач на Трампа

Нападач који је отворио ватру током свечане вечере Удружења дописника Бијеле куће, којој је присуствовао амерички председник Доналд Трамп, био је присталица Камале Харис и донатор демократске кампање, пишу амерички медији.
Ријеч је о 31-годишњем Колу Алену из Калифорније, репетитору за будуће студенте и дипломцу Калифорнијског института за технологију. Према наводима из истраге, он је послије хапшења признао да су му мета били званичници Трампове администрације.
Ален је 2017. године завршио Калифорнијски институт за технологију, познат као Калтек, гдје је стекао диплому основних студија из машинства, а прошле године и мастер диплому из рачунарских наука.
Радио је у компанији Ц2 Еђукејшн, где је у децембру 2024. проглашен за „учитеља мјесеца". Исте године донирао је 25 долара за кампању Камале Харис преко АктБлу, политичког комитета који прикупља новац за демократе.
Полиција сматра да је Ален био гост хотела Вашингтон Хилтон, у којем се одржавала вечера Удружења дописника Бијеле куће.
На догађај је дошао наоружан сачмарицом, пиштољем и ножевима, а затим покушао да се пробије кроз безбједносну зону према сали у којој су се налазили Трамп, прва дама Меланија Трамп, потпредсједник Џеј Ди Венс, чланови кабинета и други гости.
Током пуцњаве један припадник Тајне службе погођен је у заштитну опрему. Нападач је савладан, ухапшен и пребачен у болницу.
Прво појављивање пред судом заказано је за 27. април. Ален је оптужен за употребу ватреног оружја и напад на федералног службеника.
Америчке власти вјерују да је дјеловао сам. Истрага се наставља, а надлежни покушавају да утврде како је успио да се приближи простору у којем се одржавао догађај са највишим представницима америчке администрације.
