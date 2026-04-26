Власник изгубио козе, у помоћ стигла Горска служба спашавања

АТВ
26.04.2026 11:38

Четири козе стоје поред зида
Фото: Pexels/Kold Shots

Припадници Горске службе спашавања (ГСС) Широки Бријег имали су занимљиву интервенцију 24. априла, када су власнику стада коза у околини града помогли у лоцирању изгубљене стоке или како кажу у ГСС-у - “заигране екипе”.

Како су навели из ГСС-а, акција је протекла у нешто опуштенијој атмосфери у односу на претходне ангажмане, али је била захтјевна због теренских услова.

Пилот дрона радио је у изазовним околностима, уз густу вегетацију и више промјењивих извора топлоте, што је отежавало потрагу. Током прелета лоцирана су два стада оваца и неколико грла крава, а на крају су пронађене и тражене козе.

Након лоцирања, стадо је успјешно усмјерено и враћено, чиме је акција успјешно окончана, преносе

