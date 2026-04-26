Власник изгубио козе, у помоћ стигла Горска служба спашавања

Припадници Горске службе спашавања (ГСС) Широки Бријег имали су занимљиву интервенцију 24. априла, када су власнику стада коза у околини града помогли у лоцирању изгубљене стоке или како кажу у ГСС-у - “заигране екипе”.
Како су навели из ГСС-а, акција је протекла у нешто опуштенијој атмосфери у односу на претходне ангажмане, али је била захтјевна због теренских услова.
Пилот дрона радио је у изазовним околностима, уз густу вегетацију и више промјењивих извора топлоте, што је отежавало потрагу. Током прелета лоцирана су два стада оваца и неколико грла крава, а на крају су пронађене и тражене козе.
Након лоцирања, стадо је успјешно усмјерено и враћено, чиме је акција успјешно окончана, преносе
