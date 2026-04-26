Logo
Large banner

Lavrov: Pokušaji Zelenskog da postane "zaštitnik" neće se dobro završiti

Autor:

ATV
26.04.2026 14:05

Komentari:

0
Сергеј Лавров
Foto: Tanjug/Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP

Pokušaji Vladimira Zelenskog da sebe predstavi kao "zaštitnika" Evrope neće se dobro završiti, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

"Zelenski otvoreno govori da ćemo mi (kijevski režim) braniti sve, da za to imamo snagu, iskustvo i najveću armiju u Evropi. Ali ne mislim da će se to dobro završiti. Posebno skrećem pažnju na to da on zahtijeva da mu se odmah odredi datum ulaska Ukrajine u Evropsku uniju, što znači da traži prijem države kojom, po mom mišljenju, upravlja otvoreno nacistički režim, koji je zabranio rusku kulturu u svim oblicima i kanonsku Pravoslavnu crkvu", rekao je Lavrov u intervjuu za ruske medije.

On je dodao da Evropska unija, iako još ne obećava rokove za prijem Ukrajine, istovremeno tvrdi da Zelenski brani evropske vrijednosti.

Lavrov je naveo i da je Zelenski, sudeći po svemu, za sebe doneo odluku da želi da predvodi novu evropsku vojnu strukturu koju pokušavaju da formiraju pre svega Njemačka i Velika Britanija.

"On je javno rekao: Evropska unija, Britanija, Norveška, pa je iz nekog razloga dodao i Tursku. I na čelu tog vojnog saveza on vidi Ukrajinu", poručio je šef ruske diplomatije, prenosi Sputnjik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sergej Lavrov

Vladimir Zelenski

Rusija

Ukrajina

Evropska unija

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner