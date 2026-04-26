Теи Таировић прекинут наступ: Пјевачица остала без текста

Аутор:

АТВ
26.04.2026 13:59

Теа Таировић са подигнутим рукама стоји поред зида
Фото: Instagram

Пјевачица Теа Таировић, која редовно наступа широм земље и региона и важи за једну од најтраженијих младих звијезда, на синоћњем концерту доживала је невјероватно изненађење, те је наступ на кратко био прекинут.

Наиме, Теи је у једном моменту прекинут концерт због изненађења за 30. рођендан, што је пјевачицу оставило без текста.

Емотивни тренутак услиједио је када су јој организатори донијели рођенданску торту и заједно углас пјевали рођенданску пјесму, пише Блиц.

Одувала свјећице

Она је одувала је свјећице уз осмијех, видно дирнута гестом публике, док је ватромет са торте додатно употпунио славље.

Одушевљена Теа Таировић захвалила се свима на подршци и наставила да ниже хитове, а публика је још једном показала колико је воли, учинивши ову ноћ незаборавном.

