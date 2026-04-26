Dječak (4) stradao u teškoj nesreći: Udario ga utovarivač

U njemačkom gradu Gezeke dogodila se teška nesreća u kojoj je život izgubio četvorogodišnji dječak, pošto ga je udarila radna mašina u prostoru jedne kompanije.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila u subotu oko 13.50 sati u saveznoj državi Sjeverna Rajna-Vestfalija. Dječak se u trenutku nesreće igrao s igračkom traktorom pa je, kako navode istražioci, ušao u radnu zonu u kojoj je odrasli vozač upravljao utovarivačem i obavljao utovar materijala, pišu njemački mediji.

Uslijedio je koban trenutak — utovarivač je udario dijete, pri čemu je zadobilo teške i, nažalost, smrtonosne povrede.

Na mjesto događaja odmah su stigle hitne službe, a članovima porodice, kao i vozaču mašine i svjedocima, pružena je psihološka pomoć. U intervenciji su učestvovali i sveštenici kako bi pomogli svima pogođenima ovom tragedijom.

Policija je pokrenula istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće. U radu na slučaju učestvuje i specijalizovani tim za uviđaj saobraćajnih i radnih nesreća, kao i predstavnici nadležne kancelarije za zaštitu na radu.

Dalji postupci sprovodiće se u saradnji s državnim tužilaštvom.

Ova nesreća ponovo otvara pitanja bezbjednosti u radnim zonama, posebno kada je riječ o pristupu neovlašćenih osoba, a posebno djece.

(Feniks)