Dječak (4) stradao u teškoj nesreći: Udario ga utovarivač

26.04.2026 13:44

Foto: Markus Spiske/Pexels
Foto: Markus Spiske/Pexels

U njemačkom gradu Gezeke dogodila se teška nesreća u kojoj je život izgubio četvorogodišnji dječak, pošto ga je udarila radna mašina u prostoru jedne kompanije.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila u subotu oko 13.50 sati u saveznoj državi Sjeverna Rajna-Vestfalija. Dječak se u trenutku nesreće igrao s igračkom traktorom pa je, kako navode istražioci, ušao u radnu zonu u kojoj je odrasli vozač upravljao utovarivačem i obavljao utovar materijala, pišu njemački mediji.

Кол Томас Ален

Svijet

Klupko se polako odmotava: Poznato koga je podržavao napadač na Trampa

Uslijedio je koban trenutak — utovarivač je udario dijete, pri čemu je zadobilo teške i, nažalost, smrtonosne povrede.

Na mjesto događaja odmah su stigle hitne službe, a članovima porodice, kao i vozaču mašine i svjedocima, pružena je psihološka pomoć. U intervenciji su učestvovali i sveštenici kako bi pomogli svima pogođenima ovom tragedijom.

Policija je pokrenula istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće. U radu na slučaju učestvuje i specijalizovani tim za uviđaj saobraćajnih i radnih nesreća, kao i predstavnici nadležne kancelarije za zaštitu na radu.

Паре

Zanimljivosti

Ovim znakovima stižu velike pare u maju

Dalji postupci sprovodiće se u saradnji s državnim tužilaštvom.

Ova nesreća ponovo otvara pitanja bezbjednosti u radnim zonama, posebno kada je riječ o pristupu neovlašćenih osoba, a posebno djece.

(Feniks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Пистаћи напукли просути по столу

Svijet

Cijena pistaća dostigla osmogodišnji maksimum

3 h

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Društvo

MUP Srpske izdao važno upozorenje: Ako dobijete ovu poruku - odmah je obrišite

3 h

0
Виктор Митић на инстаграму

Srbija

Ugašen profil malog Viktora: Jako sam tužan

4 h

0
Портпарол Кремља

Svijet

Peskov: Bezbjednosna arhitektura Evrope nezamisliva bez Rusije

4 h

0

Više iz rubrike

Хапшење Кола Томаса Алена који је пуцао на обезбјеђење предсједника САД-а Доналда Трампа.

Svijet

Klupko se polako odmotava: Poznato koga je podržavao napadač na Trampa

3 h

0
Пистаћи напукли просути по столу

Svijet

Cijena pistaća dostigla osmogodišnji maksimum

3 h

0
Портпарол Кремља

Svijet

Peskov: Bezbjednosna arhitektura Evrope nezamisliva bez Rusije

4 h

0
Дрон

Svijet

Ruska PVO oborila više od 200 ukrajinskih dronova

5 h

0

  • Najnovije

17

06

Pjevač poslao govornu poruku i ponudu Dari Bubamari

17

05

Na prvi pogled fantastična ponuda: Šta se krije iza 90.000 dolara koje nudi Irska za preseljenje

17

00

Ukleti hotel: Na istom mjestu meta bio još jedan predsjednik SAD

16

45

Netanjahu uputio saučešće Dodiku: Naše misli i molitve su sa vama

16

31

Melina za kumu izabrala ženu koju su opljačkali za milione, pa promijenila odluku

