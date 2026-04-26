MUP Srpske izdao važno upozorenje: Ako dobijete ovu poruku - odmah je obrišite

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske upozorava građane na pojavu lažnih SMS poruka koje se šalju širom Srpske.

U ovim porukama navode se navodne neizmirene saobraćajne kazne, a građani se pozivaju da putem lažnih linkova IDDEEA BiH izvrše provjeru ili plaćanje.

"Pozivamo građane da ne otvaraju sumnjive linkove, ne unose lične i bankovne podatke, niti dijele korisnička imena i lozinke. Podsjećamo da su za saobraćajne prekršaje nadležni organi MUP-a, te da IDDEEA BiH nema nadležnosti u izricanju niti naplati kazni", navodi se u saopštenju MUP-a Republike Srpske.

SMS prevara

Iz MUP-a pozivaju IDDEEA BiH da preduzme sve neophodne mjere i radnje u cilju zaštite ličnih podataka građana i sprečavanja daljih zloupotreba.