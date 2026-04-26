Cijena pistaća dostigla osmogodišnji maksimum

26.04.2026 13:19

Cijene pistaća, koji su poznati u Iranu, Turskoj i Siciliji kao "zeleno zlato", zbog povećane potražnje i nemogućnosti izvoza iz Irana, nedavno su dostigle osmogodišnji maksimum.

U skladištima širom Irana nalaze se velike količine pistaća čiji je izvoz iz zemlje zaustavljen zbog rata, a skoro potpuni prekid interneta u toj zemlji znači i da kompanija "Borna Fuds", koja snabdijeva neke od vodećih britanskih trgovaca, ne može čak ni da kontaktira dobavljače, izjavio je direktor te kompanije Behnam Hejdaripur.

"Fluktuacije cijena su ekstremne i veoma je teško predvidjeti tržište", rekao je Hejdaripur, prenosi Blumberg.

Iran je drugi najveći proizvođač pistaća na svijetu, a sukob na Bliskom istoku onemogućio je njihov izvoz u trenutku kada je potražnja porasla, između ostalog i zbog trendova poput popularne Dubai čokolade, čiji su osnovni sastojak pistaći.

(Tanjug)

