Ruska vojska je tokom prethodne noći presrela i uništila 203 ukrajinska drona iznad teritorije Ruske Federacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Kako se precizira, ukrajinski dronovi uništeni su iznad Belgorodske, Brjanske, Vologodske, Vladimirske, Voronježske, Kaluške, Lipecke, Novgorodske, Rostovske, Rjazanjske, Smolenske, Tambovske, Tverske, Jaroslavske i Moskovske oblasti, kao i iznad Republike Krim i Crnog mora.

"Usljed napada dronovoma oštećen je cevovod za sumpornu kiselinu pod visokim pritiskom u azotnom kompleksu Amonijak-3 kompanije 'Apatit'. Nije bilo požara. Merenja kvaliteta vazduha pokazala su da nije prekoračena maksimalno dozvoljena koncentracija", napisao je guverner Vologodske ovlasti gubernator Georgij Filimonov na Telegramu, i dodao, da je curenje opasnih hemijskih supstanci zaustavljeno.

Svijet Tramp: Nije bilo upozorenja o prijetnjama

Pet osoba je je zadobilo opekotine i oni su hospitalizovani. Jedan od povrijeđenih se nalazi u teškom stanju.

Teška noć bila je i u Sevastopolju, gdje je od posljedica ukrajinskog napada jedna osoba poginula, dok su još četiri civila ranjena, saopštio je guverner Mihail Razvožajev na platformi Maks.

On je dodao da su u napadima ove noći oštećene 34 stambene zgrade i 17 privatnih kuća, dok je jednom od meta napada bila bolnica u Sevastopolju.

"Na odjeljenju za kardiologiju razbijena su dva prozora. Bolnica radi normalno", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo odbrane Ruske Federacije je više puta isticalo da, kao odgovor na napade ukrajinskih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem, prenosi RT Balkan.