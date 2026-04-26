Valentina i Miroslav ljubav krunisali brakom U Bolnici "Srbija"

Autor:

ATV
26.04.2026 13:51

Валентина и Мирослав Прстојевић вјенчали се у болници Србија, Источно Сарајево
Foto: Printscreen/Facebook/JZU Bolnica"SRBIJA"

U Bolnici Istočno Sarajevo danas je zabilježen poseban i nesvakidašnji događaj - vjenčanje jednog para.

"Uprkos nepredviđenim okolnostima, ljubav je pronašla svoj put. Mlada Valentina, zbog povrede koju je zadobila dan ranije, nije bila u mogućnosti da napusti bolnicu na dan svog vjenčanja. Ipak, opštinsko vjenčanje je uspješno organizovano u bolničkim uslovima", naveli su iz ove zdravstvene ustanove.

Dodaju da je medicinsko osoblje sa velikim zadovoljstvom pružilo podršku ovom važnom životnom trenutku, potvrđujući još jednom da je njihova misija, pored liječenja, i briga o potrebama svakog pacijenta.

"Mladencima, Valentini i Miroslavu Prstojeviću, želimo mnogo zdravlja, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka", navode oni na svojoj Fejsbuk stranici.

