Iznijeli ga vani: Pogledajte munjevitu evakuaciju Džej Di Vensa

Američki predsjednik Donald Tramp, prva dama Melanija Tramp i potpredsjednik Džej Di Vens hitno su evakuisani sa večere Udruženja dopisnika Bijele kuće nakon što je došlo do pucnjave.
Incident se dogodio tokom događaja u hotelu Vašington Hilton, kojem je prisustvovalo oko 2.600 zvanica.
Prema dostupnim informacijama, napadač je pucao iz sačmarice na agenta Tajne službe, ali je brzo savladan i uhapšen.
Predsjednik Tramp je kasnije izjavio da je pogođeni agent nosio pancirni prsluk i da nije zadobio teže povrede.
Nadležni organi navode da je osumnjičeni djelovao sam, te da je kod sebe imao više vrsta oružja, uključujući sačmaricu, pištolj i noževe.
Ubrzo su počeli da se šire snimci evakuacije najviših američkih zvaničnika iz sale.
Na jednom od njih vidi se kako agenti tajne službe ekspresno hvataju potpredsjednika Džej Di Vensa i izvode ga na sigurno.
Odmah potom, teško naoružani specijalci upadaju na mjesto događaja i osiguravaju salu.
