Iznijeli ga vani: Pogledajte munjevitu evakuaciju Džej Di Vensa

Američki predsjednik Donald Tramp, prva dama Melanija Tramp i potpredsjednik Džej Di Vens hitno su evakuisani sa večere Udruženja dopisnika Bijele kuće nakon što je došlo do pucnjave.

Incident se dogodio tokom događaja u hotelu Vašington Hilton, kojem je prisustvovalo oko 2.600 zvanica.

Prema dostupnim informacijama, napadač je pucao iz sačmarice na agenta Tajne službe, ali je brzo savladan i uhapšen.

Predsjednik Tramp je kasnije izjavio da je pogođeni agent nosio pancirni prsluk i da nije zadobio teže povrede.

Nadležni organi navode da je osumnjičeni djelovao sam, te da je kod sebe imao više vrsta oružja, uključujući sačmaricu, pištolj i noževe.

Snimak evakuacije Džej Di Vensa

Ubrzo su počeli da se šire snimci evakuacije najviših američkih zvaničnika iz sale.

Na jednom od njih vidi se kako agenti tajne službe ekspresno hvataju potpredsjednika Džej Di Vensa i izvode ga na sigurno.

Odmah potom, teško naoružani specijalci upadaju na mjesto događaja i osiguravaju salu.