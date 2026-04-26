Logo
Large banner

Iznijeli ga vani: Pogledajte munjevitu evakuaciju Džej Di Vensa

Autor:

ATV
26.04.2026 15:08

Komentari:

0
Потпредсједник Америке Џеј Ди Венс прије пуцњаве у хотелу Вашингтон Хилтон
Foto: Tanjug/AP Photo/Tom Brenner

Američki predsjednik Donald Tramp, prva dama Melanija Tramp i potpredsjednik Džej Di Vens hitno su evakuisani sa večere Udruženja dopisnika Bijele kuće nakon što je došlo do pucnjave.

Incident se dogodio tokom događaja u hotelu Vašington Hilton, kojem je prisustvovalo oko 2.600 zvanica.

Prema dostupnim informacijama, napadač je pucao iz sačmarice na agenta Tajne službe, ali je brzo savladan i uhapšen.

Svijet

Klupko se polako odmotava: Poznato koga je podržavao napadač na Trampa

Predsjednik Tramp je kasnije izjavio da je pogođeni agent nosio pancirni prsluk i da nije zadobio teže povrede.

Nadležni organi navode da je osumnjičeni djelovao sam, te da je kod sebe imao više vrsta oružja, uključujući sačmaricu, pištolj i noževe.

Snimak evakuacije Džej Di Vensa

Ubrzo su počeli da se šire snimci evakuacije najviših američkih zvaničnika iz sale.

Na jednom od njih vidi se kako agenti tajne službe ekspresno hvataju potpredsjednika Džej Di Vensa i izvode ga na sigurno.

Svijet

Ko je misteriozni gost iz Hiltona? Smireno večerao dok je Tramp evakuisan

Odmah potom, teško naoružani specijalci upadaju na mjesto događaja i osiguravaju salu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Donald Tramp evakuacija

Pucnjava

Vašington Hilton hotel

Kol Tomas Alen

Pucnjava na Trampa

napad Tramp 2026

Džej Di Vens

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Nestala porodica sa jednomjesečnom bebom: U toku velika potraga

2 h

0
Терористички напад у Малију

Svijet

Tokom niza napada u Maliju ubijen ministar odbrane

2 h

0
Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Pokušaji Zelenskog da postane "zaštitnik" neće se dobro završiti

3 h

0
Аутомобил њемачке полиције

Svijet

Dječak (4) stradao u teškoj nesreći: Udario ga utovarivač

3 h

0

  • Najnovije

17

06

Pjevač poslao govornu poruku i ponudu Dari Bubamari

17

05

Na prvi pogled fantastična ponuda: Šta se krije iza 90.000 dolara koje nudi Irska za preseljenje

17

00

Ukleti hotel: Na istom mjestu meta bio još jedan predsjednik SAD

16

45

Netanjahu uputio saučešće Dodiku: Naše misli i molitve su sa vama

16

31

Melina za kumu izabrala ženu koju su opljačkali za milione, pa promijenila odluku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner