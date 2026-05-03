Tržište nafte pred slomom: Goriva ima za još mjesec dana, jun je prelomna tačka

Analitičari upozoravaju da tržište nafte dijeli samo mjesec dana od prelomne tačke koja će izazvati značajan skok cijena, budući da blokada Hormuškog moreuza smanjuje globalne zalihe ispod kritičnih nivoa.

Tržišta počinju da uračunavaju mogućnost znatno dužeg sukoba, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp u četvrtak poručio čelnicima naftnih kompanija da bi blokada mogla „potrajati mjesecima“. Prema upozorenjima trgovaca i analitičara, globalne zalihe sirove nafte, benzina, dizela i avionskog goriva dostići će kritično niske nivoe do kraja maja, nakon čega slijedi brza eskalacija cijena, piše „Fajnenšel tajms“ (Financial Times).

Jun kao prelomna tačka

„Nemamo na raspolaganju mjesece“, rekao je Frederik Laser (Frederic Lasserre), rukovodilac istraživanja u „Ganvoru“ (Gunvor), jednoj od najvećih svjetskih kompanija za trgovinu naftom.

Upozorio je da će nastati „ogromna bol“ jer će ekonomije morati da obustave potrošnju goriva.

„Ovo prevazilazi cijene goriva na pumpama — govorimo o gašenju industrije i ulasku u recesiju.“

„Prelomna tačka nesumnjivo je jun“, dodao je. „To je trenutak u kojem nešto mora popustiti.“

Amrita Sen, osnivač konsultantske kompanije „Enerdži aspekts“ (Energy Aspects), izjavila je da će, ako se rat nastavi do kraja juna, sve zalihe biti iscrpljene.

„U suštini, cijena nafte mogla bi dostići bilo koji zamisliv iznos. Jednostavno više nećemo imati nikakvih zaliha.“

„Novo cjenovno repozicioniranje počinje već danas. Očekujemo značajan rast cijena i sirove nafte i derivata“, dodala je, sugerišući da bi terminska cijena nafte brent (Brent), koja je međunarodna referentna vrijednost, mogla porasti na 150 do 200 dolara po barelu.

Cijene bi mogle premašiti rekord iz 2022. godine

Cijena nafte brent ove sedmice skočila je na četvorogodišnji maksimum od preko 126 dolara po barelu, uz veoma nestabilno trgovanje usljed isteka ugovora vezanih za isporuke u junu. U petak se cijena, na osnovu terminskog ugovora za jul, vratila ispod 110 dolara.

Mnogi učesnici na tržištu očekivali su kraći rat kada je sukob izbio krajem februara, ali su od tada bili primorani da prilagode svoja očekivanja.

„Moguće je da smo na pragu promjene raspoloženja jer ljudi počinju da shvataju da poruke iz SAD možda ne odražavaju stvarnost“, izjavila je Helima Kroft, rukovodilac globalne strategije za sirovine u „RBC kapital marketsu“ (RBC Capital Markets).

Dodala je da bi, u slučaju da se blokada nastavi tokom maja, cijene nafte mogle premašiti vrhunac iz 2022. godine, koji je iznosio nešto manje od 140 dolara po barelu.

„Bijela kuća je od početka veoma uspješno slala poruke da će ovo biti kratak rat, a sada se čini da bi se sukob mogao protegnuti i na ljeto“, rekla je.

Laser je upozorio da bi visoke cijene primorale industrije da biraju između plaćanja i gašenja pogona, te da bi, kada ekonomije uđu u recesiju, bili potrebni mjeseci „prije nego što se može očekivati ponovni pozitivan ekonomski zamah“, čak i ako se protok energenata kroz Ormuski moreuz obnovi.

Američke zalihe na desetogodišnjem minimumu

Rast cijena na energetskim tržištima dosad je bio relativno obuzdan zahvaljujući značajnim rezervama sirove nafte koje su postojale na početku rata. Više cijene takođe su podstakle neke azijske zemlje na smanjenje potrošnje, a rafinerije su dale prioritet najpotrebnijim gorivima.

„Tokom prva dva mjeseca imali smo te zalihe“, rekao je jedan izvršni direktor velike kompanije za trgovinu sirovinama.

„Rafinerije su mogle da prilagode proizvode koje su proizvodile s obzirom na doba godine. Zaista su maksimalno povećale proizvodnju avionskog goriva i dizela.“

Međutim, najnoviji sedmični podaci američke Agencije za energetske informacije (EIA) pokazali su značajan pad zaliha, čak i uz oslobađanje milion barela nafte dnevno iz američkih Strateških naftnih rezervi.

Prema podacima EIA, američke zalihe benzina pale su 24. aprila na 222 miliona barela, što je najniži nivo za ovo doba godine u više od decenije.

„Kada američke zalihe benzina padnu ispod 210 miliona barela, stvari postaju zanimljive“, rekao je neimenovani direktor.

„Sada smo već gotovo na tom nivou, tako da ćete uskoro vidjeti kako se dijelovi tržišta počinju ozbiljno savijati pod pritiskom.“

Podaci su posebno zabrinjavajući s obzirom na približavanje ljetnje sezone vožnje u SAD.

„Bili smo u prelaznoj sezoni i trošili strateške rezerve nafte, ali sada ulazimo pravo u opasnu zonu s obzirom na vrhunac ljetnje potražnje“, zaključila je Kroft.

