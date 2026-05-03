Brutalna poruka Revolucionarne garde za Ameriku

Obavještajna jedinica iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštila je danas da se prostor za donošenje odluke SAD suzio.

"Postoji samo jedan način da se ovo protumači: (američki predsjednik Donald) Tramp mora da izabere između nemoguće vojne operacije i lošeg dogovora sa Islamskom Republikom Iran. Prostor za donošenje odluke SAD se suzio", navodi se u saopštenju objavljenom na mreži Iks.

Kako navodi obavještajna jedinica IRGC, Teheran je postavio krajnji rok da američka vojska okonča svoju blokadu iranskih luka, mada ne precizira koji je to tačno rok, i ističe da su Kina, Rusija i Evropa promenile ton protiv Vašingtona, prenosi Al Džazira.