Tramp jasan: 5.000 američkih vojnika ide iz Njemačke

Američki predsjednik Donald Tramp je izjavio da će Sjedinjene Američke Države povući i više od 5.000 američkih vojnika iz Njemačke.

On je rekao novinarima na Floridi da će Vašington značajno smanjiti broj vojnika u Njemačkoj i da će smanjenje biti "mnogo više od 5.000", prenosi Rojters.

Pentagon je ranije objavio da će SAD povući 5.000 vojnika iz Njemačke.

Glavni portparol Pentagona Šon Parnel izjavio je u petak da se očekuje da će povlačenje biti završeno u narednih šest do dvanaest mjeseci, prenio je Rojters.

Ova odluka je donijeta u trenutku sve većeg razdora između američkog predsjednika Donalda Trampa i Evrope kada je u pitanju rat u Iranu, navodi agencija.

Tramp je ranije ove sedmice zaprijetio smanjenjem broja američkih vojnika u Njemačkoj nakon sukoba sa njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, koji je u ponedjeljak rekao da Iranci ponižavaju SAD u pregovorima o okončanju rata.

Tramp je u srijedu izjavio da Pentagon razmatra mogućnost povlačenja dijela američkih vojnika od ukupno 40.000 koliko ih je stacionirano u Njemačkoj.

On je naveo na društvenim mrežama da se preispituje raspored američkih snaga u Njemačkoj, gdje se nalazi i sjedište Evropske komande SAD, prenosi Tanjug.