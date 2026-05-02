Logo
Large banner

Ovo je pet ključnih tačaka Irana za definitivan kraj! Da li će Amerika pristati?

Autor:

ATV
02.05.2026 16:34

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP

Iranski prijedlog, koji predsjednik SAD Donald Tramp za sada odbija, predviđa otvaranje Ormuskog moreuza za plovidbu i okončanje američke blokade Irana, dok bi pregovori o nuklearnom programu bili ostavljeni za kasniju fazu, izjavio je visoki iranski zvaničnik.

Govoreći pod uslovom anonimnosti, visoki iranski zvaničnik rekao je da Teheran vjeruje da je najnoviji prijedlog, koji predviđa odlaganje nuklearnih pregovora, značajan pomak usmjeren na lakše postizanje dogovora.

Kraj rata uz garancije

Prema tom predlogu, rat bi se završio uz garanciju da Izrael i Sjedinjene Države neće ponovo napasti Iran. Zauzvrat, Iran bi otvorio Ormuski moreuz za međunarodnu plovidbu, dok bi Sjedinjene Države ukinule blokadu iranskih luka.

Budući pregovori bi se potom fokusirali na ograničenja iranskog nuklearnog programa u zamjenu za postepeno ukidanje sankcija. Iran pritom zahtijeva da Vašington prizna njegovo pravo na obogaćivanje uranijuma u mirnodopske svrhe, čak i u slučaju da Teheran privremeno pristane na obustavu takvih aktivnosti.

"U ovom okviru pregovori o složenijem nuklearnom pitanju pomereni su u završnu fazu, kako bi se stvorila povoljnija atmosfera“, izjavio je zvaničnik.

Ključne tačke novog iranskog prijedloga za kraj rata

- Garancija da Izrael i SAD neće ponovo izvršiti napad.

- Iran otvara Ormuski moreuz.

Hormuški moreuz

- SAD ukida blokadu.

- Budući pregovori o iranskom nuklearnom programu u zamjenu za ukidanje američkih sankcija.

- Vašington priznaje pravo Irana na obogaćivanje uranijuma u mirnodopske svrhe.

Tramp "nije zadovoljan“

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u petak da "nije zadovoljan“ najnovijim prijedlogom Irana, ne precizirajući kojim se tačno elementima protivi.

(Indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Iran Tramp

Tramp Iran pregovori

Hormuški moreuz

zatvoren Hormuški moreuz

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

17

06

16

57

16

43

16

37

16

34

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner