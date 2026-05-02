Najezda miševa uništava usjeve

Najezda miševa u zapadnoj Australiji prijeti usjevima i lancima ishrane zbog čega je Vlada najavila da će nastaviti napore kako bi obuzdala njen uticaj na snabdijevanje hranom.

"Najezda miševa je veoma teška situacija za poljoprivrednike, za industriju i za vlasti", rekao je ministar energetike Kris Bouen u televizijskom obraćanju iz Sidneja.

Prema lokalnim medijima, miševi, koji su stalni problem u australijskim regionima poznatim po uzgoju žitarica, zarazili su farme u državi Zapadna Australija, koja predstavlja glavni takozvani pojas pšenice.

Situacija je navela proizvođače žitarica da upozore na gubitke usjeva i pozovu da se traži snažniji otrov za miševe.

Bouen je rekao da vlada lijevog centra nastavlja sa mjerama kako bi smanjila uticaj pošasti na lokalno i prekomorsko snabdijevanje hranom.

Australija, četvrti najveći izvoznik pšenice na svijetu, pretrpjela je najgoru pošast miševa 1993. godine, kada su glodari uništili hiljade hektara usjeva i napali stoku na farmama svinja i pilića, prenosi Srna.