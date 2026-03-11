Logo
Large banner

Nevjerovatno! Naučnici rekonstruisali filmove iz mozgova miševa

Izvor:

Sputnik Srbija

11.03.2026

07:28

Komentari:

0
Миш
Foto: Pixabay/Ralphs_Fotos

Naučnici su uspjeli da rekonstruišu kratke filmske klipove na osnovu moždanih aktivnosti miševa koji su gledali video snimke, u okviru istraživanja čiji je cilj bolje razumijevanje načina na koji životinje doživljavaju svijet.

Rekonstruisani snimci su „pikselizovani“, ali pružaju uvid u to kako su miševi obrađivali video zapise ljudi koji učestvuju u različitim sportovima, uključujući gimnastiku, jahanje i rvanje, prenosi Gardijan.

Istraživači su naveli da je rad još u ranoj fazi, ali očekuju da bi dalji napredak tehnologije mogao da omogući detaljnije proučavanje percepcije životinja i da pruži nove uvide u način na koji njihovi mozgovi reaguju na okolinu.

Ključni dio istraživanja predstavlja program vještačke inteligencije koji je razvijen da predvidi kako se električna aktivnost u vizuelnom korteksu mozga miša mijenja u zavisnosti od onoga što životinja vidi.

Vizuelni korteks prima podatke sa mrežnjače i pretvara ih u koherentan prikaz okruženja.

Tokom eksperimenta naučnici su infracrvenim laserom bilježili aktivnost neurona u vizuelnom korteksu dok su miševi gledali desetosekundne filmske klipove. Zatim su u program vještačke inteligencije unosili prazne video zapise i postepeno mijenjali slike dok program nije proizveo obrasce moždane aktivnosti koji odgovaraju onima zabilježenim kod miševa.

Леблебија

Nauka i tehnologija

Naučnici uspješno uzgojili leblebije u mjesečevoj prašini: Rezultat je impresivan!

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu eLife.

Zbog slabijeg vida miševa u poređenju sa ljudima, rekonstruisani snimci vjerovatno nikada neće biti potpuno jasni kao originalni video zapisi, ali naučnici procjenjuju da bi njihova rezolucija u budućnosti mogla da bude višestruko poboljšana.

Naučnici takođe navode da bi dalja istraživanja mogla da omoguće rekonstrukciju cjelokupnog vidnog polja životinje, analizom moždane aktivnosti izazvane signalima iz oba oka.

Naučnik Džoel Bauer sa Univerziteta u Londonu ističe da bi slična istraživanja na ljudima mogla da otvore pitanja privatnosti, posebno ako bi tehnologija omogućila rekonstrukciju ne samo onoga što ljudi vide, već i onoga što zamišljaju.

Prema njegovim riječima, istraživanje bi u budućnosti moglo da pruži dublji uvid u iskustva životinja, uključujući ono što vide u snovima, da li ih zavaravaju optičke iluzije ili kako reaguju na određene supstance.

(sputnik srbija)

Podijeli:

Tagovi :

miševi

nauka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Орка кит убица

Nauka i tehnologija

Zastrašujući dokaz o kitovima ubicama: Tragovi zuba otkrili kanibalizam među orkama

5 d

0
Змија

Nauka i tehnologija

Naučnici pronašli čudovišnu zmiju od 15 metara, ruši sve rekorde!

2 sedm

0
Парадајз

Nauka i tehnologija

Kineski naučnici napravili genetski modifikovan paradajz sa aromom kokica

2 sedm

0
Руски научници дошли до великог открића: Зечја кожа подстиче убрзано зарастање рана

Nauka i tehnologija

Ruski naučnici došli do velikog otkrića: Zečja koža podstiče ubrzano zarastanje rana

2 sedm

0

Više iz rubrike

Инстаграм ће обавјештавати родитеље ако дјеца буду претраживала информације о самоубиству

Nauka i tehnologija

Instagram će obavještavati roditelje ako djeca budu pretraživala informacije o samoubistvu

17 h

0
Мјесец планета

Nauka i tehnologija

Otkriveno koju će planetu Rusija istraživati poslije Mjeseca

23 h

0
Екстензија за Google Chrome постала злонамјерна након преноса власништва

Nauka i tehnologija

Ekstenzija za Google Chrome postala zlonamjerna nakon prenosa vlasništva

1 d

0
Научници успјешно узгојили леблебије у мјесечевој прашини: Резултат је импресиван!

Nauka i tehnologija

Naučnici uspješno uzgojili leblebije u mjesečevoj prašini: Rezultat je impresivan!

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Trivićka ćuti, Narodni front se obračunava sa Nebojšom Vukanovićem

10

01

U Banjaluci uhapšene četiri osobe zbog droge

10

01

Iran objavio spisak meta za gađanje: Ugrožena sjedišta svjetski poznatih kompanija

09

59

Stigle prve kazne za pumpadžije zbog cijena goriva

09

48

Georgina Rodrigez privatnim avionom napustila Rijad!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner