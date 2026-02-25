Logo
Naučnici pronašli čudovišnu zmiju od 15 metara, ruši sve rekorde!

25.02.2026

09:49

Змија
Foto: Pixabay/hoangtthuylinh

Prošle godine, pisali smo o čudovišnoj zmiji sa titulom “najveće svih vremena” - Titanoboa cerrejonensis.

Tada je djelovalo da je njeno ime zauvijek upisano na vrhu liste najimpozantnijih gmizavaca koji su ikada “klizili” planetom. Međutim, najnovija otkrića pokazuju da je u praistoriji možda postojalo nešto još veće, još masivnije i gotovo podjednako zastrašujuće.

Raj za paleontologe

Ali, krenimo redom. Pre oko 66 do 56 miliona godina, na području današnje sjeverne Kolumbije, zemljom je harala ogromna grabljivica - Titanoboa cerrejonensis. Fosilni ostaci ovog čudovišta su otkriveni početkom 2000-ih u mračnim dubinama kolumbijskog rudnika Serehon (Cerrejón).

“Gdje god da ste kročili, mogli ste da naiđete na kosti“, rekao je svojevremeno paleontolog Džonatan Bloh sa Univerziteta Floride, koji je učestvovao u iskopavanjima.

Ovo nalazište je bilo pravi raj za paleontologe. U paleocenu, prije oko 60 miliona godina, pomenuta oblast je bila ogromna, močvarna džungla. Padalo je gotovo dvostruko više kiše nego u današnjoj amazonskoj prašumi. Drveće i vegetacija bujali su u izobilju, a sa njima i životinjski svet.

Kornjače, krokodili i ribe dostizali su veličine dva do tri puta veće od današnjih potomaka. Titanoboa nije bila izuzetak, prenosi IFL Sajans.

Ogromni pršljen!

Bloh je tada procenio da je zmija bila dugačka između devet i 10,5 metara, dok su kasnije procjene podigle tu brojku na oko 14,3 metra! Težila je oko 1.135 kilograma, što je otprilike polovina težine nosoroga.

Više od decenije Titanoboa je bila neprikosnoveni “teškaš” među zmijama. A, onda je 2024. godine objavljeno novo otkriće koje je uzdrmalo paleontološki svet.

Ime novog pretendenta na tron glasi - Vasuki indicus..

“Najveći njen pršljen širok je 11 centimetara“, izjavio je za časopis “Nature” paleontolog Debadžit Data sa Indijskog instituta za tehnologiju, jedan od dvojice istraživača koji su prvi opisali ovu praistorijsku vrstu.

Nezamislive procjene

Poređenja radi, to je više nego dvostruko šire od najšireg ljudskog pršljena. Kada su ti podaci ubačeni u matematičke modele za procjenu ukupne dužine tijela, rezultati su bili gotovo nezamislivi!

Procjene pokazuju da je Vasuki mogla biti duga između 11 i 15 metara - što znači da bi mogla nadmašiti Titanobou.

Ipak, autori studije upozoravaju na oprez - Vasuki pripada porodici madtsoiid, koja je potpuno izumrla, pa nije sasvim jasno koliko je građa njenog tijela bila slična savremenim zmijama.

Porijeklo iz Indije?

Vasuki zmija je živjela pre oko 47 miliona godina, u eocenu, na području indijskog potkontinenta. Ona je ujedno i najstariji poznati član svoje porodice, a naučnici smatraju da je potekla iz Indije.

Da li bi susret sa ovim stvorenjem bio smrtonosan? Najverovatnije, da. Ipak, postoje indicije da se, poput Titanoboe, hranila uglavnom morskim životinjama.

dinosaur sc yt

Nauka i tehnologija

Otkriven Spinosaurus: Praistorijski ribolovac iz Sahare

U sloju stijena u kojem su pronađeni njeni ostaci nisu otkriveni fosili kopnenih sisara, već raža, ajkula, somova, kornjača, krokodila i primitivnih kitova.

Današnji rekorderi

U poređenju sa tim praistorijskim divovima, današnje zmije djeluju gotovo skromno. Najduže poznate jedinke ne prelaze 10 metara.

Aktuelni svjetski rekorder je Ibu Baron, ženka mrežastog pitona dugačka 7,22 metra, upisana u Ginisovu knjigu rekorda.

Stručnjaci napominju da bi pod potpunom anestezijom - kada se tijelo potpuno opusti - mogla biti i do 10 odsto duža, odnosno blizu 7,9 metara.

