Grbavi kit Timi pušten u Sjeverno more nakon što je nedjeljama bio nasukan kod Njemačke

Spasilački tim je danas izvukao grbavog kita uz pomoć barži u Sjevernom moru koji je bio nasukan u plitkim vodama blizu Njemačke od marta, rekli su očevici.

Kit, koga su nemački mediji nazvali Timi, viđen je kako pliva blizu njemačke obale Baltičkog mora 3. marta, daleko od svog prirodnog staništa u Atlantskom okeanu, prenosi Asošiejted pres.

Zdravstveno stanje sisara se pogoršalo jer se više puta nasukao u plitkim vodama blizu priobalnog grada Vismara, a neuspješni pokušaji da ga navedu ka dubljim morima prenošeni su uživo širom svijeta.

Ministar zaštite životne sredine njemačke pokrajine Meklenburg-Zapadna Pomeranija dao je zeleno svjetlo za pokušaj spasavanja kita, koji je predložila privatna inicijativa, uprkos nekim upozorenjima naučne zajednice da bi to moglo biti previše za životinju.

Jens Švark, član privatne inicijative koji je bio na licu mjesta, rekao je da je kit pušten oko 9 sati ujutru po lokalnom vremenu 70 kilometara od obale Skagena, u Danskoj.

Snimci dronom prikazali su kita kako pliva i izbacuje vodu blizu barže, mada nije odmah potvrđeno da je životinja zaista Timi.

Kako prenosi AP, u javnosti se pojavila debata o tome da li pustiti kita da umre u miru ili da se pomogne u njegovom povratku u Atlantski okean.

Aktivisti su organizovali proteste na plaži u Vismaru pozivajući na njegovo oslobađanje, dok su drugi podržali nove ideje o tome kako bi kit mogao biti transportovan.

Neki naučnici vjeruju da je kit tražio plitku vodu jer je bio slab i bio mu je potreban odmor. Veterinari privatne inicijative su, međutim, smatrali da je životinja pogodna za transport.

Prije puštanja, navodno je bio pričvršćen GPS predajnik za praćenje buduće lokacije kita, pišu njemački mediji.

Nije jasno zašto je kit otplivao u Baltičko more, daleko od svog prirodnog staništa u Atlantskom okeanu. Neki stručnjaci kažu da je životinja možda zalutala dok je plivala za jatom haringi ili tokom migracije.

Od tada, sisar se više puta nasukao u plitkoj vodi. Bio je u očiglednoj nevolji, nepravilno je disao i često se jedva kretao danima. Timi je takođe patio od lošeg stanja kože, povezanog sa niskim sadržajem soli u Baltičkom moru, pa su mu spasioci nanijeli kilograme cinkove masti.