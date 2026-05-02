Otet naftni tanker kod obale Jemena

Tanker za naftu otet je kod obale provincije Šabva u jugoistočnom Jemenu, saopštila je danas jemenska obalska straža.

Navedeno je da su tanker "M/T EUREKA" oteli neidentifikovani naoružani ljudi koji su se ukrcali na brod, preuzeli kontrolu i usmjerili ga ka Adenskom zalivu u pravcu somalijskih voda.

Jemenska Obalska straža je potvrdila da je pronađena lokacija tankera i da su u toku napori da se on prati, preduzmu neophodne mjere za njegovo pronalaženje i bezbjednost njegove posade.

Tanker je plovio pod zastavom Toga.