Iran preko Pakistana predstavio SAD plan od 14 tačaka za okončanje sukoba

Iran je preko Pakistana dostavio odgovor od 14 tačaka na američki prijedlog za rješavanje sukoba, koji uključuje garancije nenapadanja, povlačenje američkih snaga, ukidanje sankcija i pomorske blokade, kao i rješavanje ključnih pitanja u roku od 30 dana, prenijele su agencije Tasnim i Fars pozivajući se na izvore.

U iranskom planu od 14 tačaka zahtjeva se i oslobađanje zamrznute imovine, kao i isplata odštete, a Tasnim prenosi da se traži i ukidanje sankcija i završetak sukoba na svim frontovima, uključujući i Liban, kao i uspostavljanje novog mehanizma za upravljanje Ormuskim moreuzom.

Tasnim navodi i da je američka strana u svom prijedlogu tražila dvomjesečnog prekid vatre, dok je Iran u odgovoru stavio fokus na brzo okončanje sukoba, uz zahtjev da se ključna pitanja riješe u roku od 30 dana.

Prema navodima agencije Fars, iranski odgovor predstavlja reakciju na američki prijedlog od devet tačaka i sadrži, kako se ističe, mapu puta za završetak rata, uz jasno definisane "crvene linije" Teherana.

Iran očekuje zvaničan odgovor Sjedinjenih Američkih Država na dostavljeni prijedlog, navode izvori.