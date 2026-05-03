Iran preko Pakistana predstavio SAD plan od 14 tačaka za okončanje sukoba

03.05.2026 08:02

Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.
Iran je preko Pakistana dostavio odgovor od 14 tačaka na američki prijedlog za rješavanje sukoba, koji uključuje garancije nenapadanja, povlačenje američkih snaga, ukidanje sankcija i pomorske blokade, kao i rješavanje ključnih pitanja u roku od 30 dana, prenijele su agencije Tasnim i Fars pozivajući se na izvore.

U iranskom planu od 14 tačaka zahtjeva se i oslobađanje zamrznute imovine, kao i isplata odštete, a Tasnim prenosi da se traži i ukidanje sankcija i završetak sukoba na svim frontovima, uključujući i Liban, kao i uspostavljanje novog mehanizma za upravljanje Ormuskim moreuzom.

Tasnim navodi i da je američka strana u svom prijedlogu tražila dvomjesečnog prekid vatre, dok je Iran u odgovoru stavio fokus na brzo okončanje sukoba, uz zahtjev da se ključna pitanja riješe u roku od 30 dana.

Prema navodima agencije Fars, iranski odgovor predstavlja reakciju na američki prijedlog od devet tačaka i sadrži, kako se ističe, mapu puta za završetak rata, uz jasno definisane "crvene linije" Teherana.

Iran očekuje zvaničan odgovor Sjedinjenih Američkih Država na dostavljeni prijedlog, navode izvori.

