Peskov: Cijeli svijet čeka govor Putina na paradi 9. maja, biće to važno obraćanje

03.05.2026 11:52

Песков: Цијели свијет чека говор Путина на паради 9. маја, биће то важно обраћање
Foto: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da cijeli svijet čeka govor ruskog predsjednika Vladimira Putina na paradi 9. maja u Moskvi i da će to biti veoma važno obraćanje.

- Očekujemo veoma važan govor predsjednika na paradi, kao i uvijek. Cijeli svijet ga čeka, i to s pravom - dodao je Peskov u izjavi ruskim medijima.

Putin će održati više bilateralnih sastanaka sa gostima povodom Dana pobjede, 9. maja, saopštio je portparol Kremlja, prenosi agencija RIA Novosti.

- Predsjednik će imati naporan radni dan - naglasio je Peskov.

Parada pobjede će se tradicionalno održati na Crvenom trgu u Moskvi 9. maja.

