Peskov: Cijeli svijet čeka govor Putina na paradi 9. maja, biće to važno obraćanje

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da cijeli svijet čeka govor ruskog predsjednika Vladimira Putina na paradi 9. maja u Moskvi i da će to biti veoma važno obraćanje.

- Očekujemo veoma važan govor predsjednika na paradi, kao i uvijek. Cijeli svijet ga čeka, i to s pravom - dodao je Peskov u izjavi ruskim medijima.

Putin će održati više bilateralnih sastanaka sa gostima povodom Dana pobjede, 9. maja, saopštio je portparol Kremlja, prenosi agencija RIA Novosti.

- Predsjednik će imati naporan radni dan - naglasio je Peskov.

Parada pobjede će se tradicionalno održati na Crvenom trgu u Moskvi 9. maja.